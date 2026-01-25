Μακρόν: Τέλος τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, απαγόρευση κινητών στα γαλλικά σχολεία

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σε βίντεό του ο Γάλλος πρόεδρος δηλώνει ότι μετά τα αποκαρδιωτικά στοιχεία σχετικής έκθεσης προχωρά από την επόμενη χρονιά στα συγκεκριμένα μέτρα

Το παράδειγμα της Αυστραλίας που απαγόρευσε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών φαίνεται ότι σκοπεύει να ακολουθήσει η Γαλλία, σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Σε βίντεο που «ανέβασε» ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει πως από την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς, θα απαγορεύονται τα κινητά τηλεφώνα στα σχολεία και η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

«Οι εγκέφαλοι των παιδιών και των εφήβων μας δεν είναι προς πώληση. Τα συναισθήματά τους δεν είναι προς πώληση, ούτε πρέπει να χειραγωγούνται, είτε από αμερικανικές πλατφόρμες είτε από κινεζικούς αλγόριθμους», αναφέρει αρχικά στο βίντεο ο Εμανουέλ Μακρόν.

Στη συνέχεια, ο Γάλλος πρόεδρος ζητά επίσπευση της νομικής διαδικασίας, έπειτα από τα αποκαρδιωτικά στοιχεία έκθεσης της γαλλικής υγειονομικής αρχής, σύμφωνα με τα οποία:

– Ένας στους δύο εφήβους περνάει από δύο έως πέντε ώρες την ημέρα στα κινητά
– Περίπου το 90% των παιδιών ηλικίας 12 έως 17 ετών έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο με κινητά
– Το 58% από αυτά χρησιμοποιούν τις συσκευές τους για κοινωνικά δίκτυα
– Η χρήση των κοινωνικών δικτύων έχει πολλές επιβλαβείς επιπτώσεις
