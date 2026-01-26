Φρίντριχ Μερτς: Ανησυχητικό το επίπεδο της χρήσης βίας στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
Φρίντριχ Μερτς Καγκελάριος Μινεάπολη Θάνατος

Φρίντριχ Μερτς: Ανησυχητικό το επίπεδο της χρήσης βίας στις ΗΠΑ

Ο Γερμανός καγκελάριος ζήτησε να διερευνηθεί ο πρόσφατος θανάσιμος τραυματισμός πολίτη από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη

Φρίντριχ Μερτς: Ανησυχητικό το επίπεδο της χρήσης βίας στις ΗΠΑ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του σχετικά με τη χρήση βίας στις ΗΠΑ και ζήτησε να διερευνηθεί ο πρόσφατος θανάσιμος τραυματισμός πολίτη από πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη.

«Αναμένω ότι οι αμερικανικές αρχές θα διερευνήσουν τώρα διεξοδικά, εάν ήταν απαραίτητο να πυροβολήσουν (σ.σ. οι ομοσπονδιακοί πράκτορες) σε αυτήν την περίπτωση», δήλωσε ο Μερτς σε συνέδριο για την ενέργεια στο Αμβούργο.

«Οφείλω να πω ότι θεωρώ ανησυχητικό το επίπεδο της (χρήσης) βίας στις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης