Τραμπ για το φονικό περιστατικό στη Μινεάπολη: Αφήστε τους πατριώτες της ICE να κάνουν τη δουλειά τους, ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκινούν εξέγερση
Με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει ότι οι πράκτορες της ICE ήταν απροστάτευτοι, καθώς απουσίαζε η τοπική αστυνομία, ενώ στάθηκε και σε υπόθεση φερόμενης κακοδιαχείρισης στην πολιτεία της Μινεσότα
Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο αιματηρό επεισόδιο της Μινεάπολης, όπου πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα. «ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ICE ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ!» γράφει μεταξύ άλλων με κεφαλαία γράμματα ο Αμερικανός πρόεδρος που έκανε λόγο για απουσία της τοπικής αστυνομίας.
Παράλληλα, κατηγόρησε απόψε τον κυβερνήτη της Μινεσότας και τον δήμαρχο της Μινεάπολης –και οι δύο είναι Δημοκρατικοί– ότι «υποκινούν εξέγερση» στην Πολιτεία, αφού ζήτησαν να αποσυρθούν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες, μετά τον δεύτερο θανάσιμο πυροβολισμό ενός Αμερικανού πολίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ICE.
Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην υπόθεση φερόμενης κακοδιαχείρισης στην πολιτεία της Μινεσότα, διερωτώμενος «πού βρίσκονται τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από την άλλοτε Μεγάλη Πολιτεία της Μινεσότα;».
Αναλυτικά η ανάρτηση του πρόεδρου των ΗΠΑ
«Αυτό είναι το όπλο του δράστη, γεμάτο (με δύο επιπλέον πλήρως γεμισμένους γεμιστήρες) και έτοιμο για χρήση. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Πού ήταν η τοπική Αστυνομία; Γιατί δεν της επετράπη να προστατεύσει τους πράκτορες της ICE; Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης τους απομάκρυναν; Αναφέρεται ότι σε πολλούς αστυνομικούς δεν επετράπη να κάνουν τη δουλειά τους, με αποτέλεσμα η ICE να χρειαστεί να προστατευθεί μόνη της - κάτι καθόλου εύκολο.
Γιατί η Ίλχαν Ομάρ έχει 34 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό της; Και πού βρίσκονται τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από την άλλοτε Μεγάλη Πολιτεία της Μινεσότα; Βρισκόμαστε εκεί λόγω μαζικής οικονομικής απάτης, με δισεκατομμύρια δολάρια να λείπουν, και παράνομους εγκληματίες που επετράπη να διεισδύσουν στην Πολιτεία εξαιτίας της πολιτικής ανοικτών συνόρων των Δημοκρατικών.
Θέλουμε τα χρήματα πίσω και τα θέλουμε πίσω ΤΩΡΑ. Οι απατεώνες που έκλεψαν αυτά τα χρήματα θα πάνε φυλακή, εκεί όπου ανήκουν. Αυτό δεν διαφέρει σε τίποτα από μια τεράστια ληστεία τράπεζας. Πολλά από όσα βλέπετε είναι μια ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ αυτής της κλοπής και της απάτης.
Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκινούν εξέγερση, με τη πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους. Αντί γι’ αυτό, αυτοί οι υποκριτικοί πολιτικοί ανόητοι θα έπρεπε να αναζητούν τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από τον λαό της Μινεσότα και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ICE ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ!
12.000 παράνομοι αλλοδαποί εγκληματίες, πολλοί από αυτούς βίαιοι, συνελήφθησαν και απομακρύνθηκαν από τη Μινεσότα. Αν βρίσκονταν ακόμη εκεί, θα βλέπατε κάτι πολύ χειρότερο από όσα παρακολουθείτε σήμερα».
