Η στιγμή που ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβολούν τον διαδηλωτή στη Μινεάπολη, βίντεο
Η στιγμή που ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβολούν τον διαδηλωτή στη Μινεάπολη, βίντεο

Στο οπτικό υλικό φαίνονται οι πράκτορες να ακινητοποιούν τον άνδρα στο έδαφος, ενώ εκείνος αντιστέκεται, πριν ένας από αυτούς πυροβολήσει προς το μέρος του

Η στιγμή που ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβολούν τον διαδηλωτή στη Μινεάπολη, βίντεο
Βίντεο που κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο καταγράφει καρέ καρέ τη στιγμή του επεισοδίου στη Μινεάπολη, κατά το οποίο ομοσπονδιακοί πράκτορες της ICE πυροβόλησαν θανάσιμα έναν 37χρονο διαδηλωτή.


Στο βίντεο φαίνονται οι πράκτορες να ακινητοποιούν τον άνδρα στο έδαφος, ενώ εκείνος αντιστέκεται. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες βγάζει το όπλο του και πυροβολεί επανειλημμένα προς το μέρος του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια στοχευμένης επιχείρησης στη Μινεάπολη.

Όπως αναφέρεται, οι πράκτορες προσπάθησαν να αφοπλίσουν τον άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κρατούσε ημιαυτόματο πιστόλι και προέβαλε σφοδρή αντίσταση.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο πράκτορας που άνοιξε πυρ ενήργησε αμυντικά, εκτιμώντας ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του ίδιου και των συναδέλφων του. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, ωστόσο ο 37χρονος διαπιστώθηκε νεκρός.
