Κατάσχεση εννέα τόνων κοκαΐνης από «ναρκο-υποβρύχιο» στην Πορτογαλία, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Λατινική Αμερική Ναρκωτικά Πορτογαλία Διακίνηση ναρκωτικών

Κατάσχεση εννέα τόνων κοκαΐνης από «ναρκο-υποβρύχιο» στην Πορτογαλία, δείτε βίντεο

Οι Αρχές εντόπισαν και «αναχαίτισαν» το σκάφος που προερχόταν από τη Λατινική Αμερική σε  απόσταση 230 ναυτικών μιλίων από τις Αζόρες

Κατάσχεση εννέα τόνων κοκαΐνης από «ναρκο-υποβρύχιο» στην Πορτογαλία, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης που έχει καταγραφεί ποτέ στην Πορτογαλία και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη προχώρησαν οι αρχές της χώρας από ένα «ναρκο-υποβρύχιο» που προερχόταν από τη Λατινική Αμερική.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Adamastor», οι πορτογαλικές αρχές κατάσχεσαν περίπου 300 δέματα κοκαΐνης, που αντιστοιχούν σε περίπου εννέα τόνους κοκαΐνης, τα οποία μεταφέρονταν με ημιβυθιζόμενο σκάφος και το οποίο «αναχαιτίστηκε» στην ανοικτή θάλασσα, σε απόσταση 230 ναυτικών μιλίων από τις Αζόρες.

Σύμφωνα με τις αρχές, το φορτίο θα μπορούσε να αποφέρει «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ» στους διακινητές. Το ημιβυθιζόμενο σκάφος μετέφερε συνολικά 300 δεμάτια, ωστόσο περίπου 35 χάθηκαν στη θάλασσα όταν το σκάφος βυθίστηκε.

Maior apreensão de sempre de cocaína em Portugal


Σε αυτό επέβαιναν τρεις Κολομβιανοί και ένας Βενεζουελάνος, οι οποίοι διασώθηκαν πριν την του βύθιση και συνελήφθησαν από τις τοπικές αρχές. Σύμφωνα με τη Δικαστική Αστυνομίας της Πορτογαλίας (PJ), οι συλληφθέντες ανήκουν σε εγκληματικό δίκτυο και επρόκειτο να παρουσιαστούν για ανάκριση στην Πόντα Ντελγκάντα των Αζορών.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν τον τελικό προορισμό του φορτίου, σημείωσαν όμως ότι τα ναρκωτικά δεν προορίζονταν για μία μόνο χώρα, αλλά για ευρεία διανομή στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Maior apreensão de droga em Portugal: semissubmersível intercetado com nove toneladas de cocaína
Κλείσιμο


Η Δικαστική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία, στοχεύοντας στην καταπολέμηση της διηπειρωτικής θαλάσσιας διακίνησης ναρκωτικών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης που έχει καταγραφεί ποτέ στην Πορτογαλία και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο διευθυντής της Εθνικής Μονάδας για την Καταπολέμηση της Διακίνησης Ναρκωτικών (UNCTE), Αρτούρ Βαζ, δήλωσε ότι ανακτήθηκαν 265 δέματα, με τη συνολική ποσότητα να υπολογίζεται σε περίπου εννέα τόνους κοκαΐνης.

Η επιχείρηση υποστηρίχθηκε από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών (DEA, JIATF-S) και του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA), στο πλαίσιο του MAOC-N, και διεξήχθη υπό εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η PJ τόνισε ότι η έρευνα συνεχίζεται, σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους, υπό την εποπτεία της DIAP της Περιφέρειας των Αζορών.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης