Η δημοτικότητα του Μακρόν στη Γαλλία ενισχύεται λόγω της αντιπαράθεσής του με τον Τραμπ

Η διεθνής συγκυρία φαίνεται να δίνει «ανάσα» στον πρόεδρο της Γαλλίας, ενώ ο πρωθυπουργός Λεκορνί χάνει έδαφος

Η στάση του Εμανουέλ Μακρόν στις διεθνείς εξελίξεις και η αντιπαράθεση του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλτν Τραμπ έχει προκαλέσει μικρή άνοδο στη δημοτικότητα του ωστόσο αυτή παραμένη σε χαμηλό επίπεδο.

Σύμφωνα με το βαρόμετρο IFOP, το οποίο καταγράφει τη δημοτικότητα των Γάλλων ηγετών εδώ και 65 χρόνια, ο Μακρόν κερδίζει δύο μονάδες τον Ιανουάριο, ανεβάζοντας το ποσοστό συμπάθειας προς το πρόσωπό του στο 20%, σε περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών εντάσεων.

Παρά το χαμηλό επίπεδο δημοτικότητας, η διεθνής συγκυρία φαίνεται να του προσφέρει μία πολιτική «ανάσα». Στο τέλος του προηγούμενου έτους, η δημοτικότητά του είχε φτάσει στο 16%, πλησιάζοντας το ιστορικό χαμηλό του Φρανσουά Ολάντ το 2014, που ήταν 13%. Η μικρή άνοδος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις και στην αντιπαράθεση με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί βλέπει τη δημοτικότητά του να υποχωρεί στο 33%, χάνοντας δύο μονάδες τον Ιανουάριο. Παρά τη μείωση, είναι η πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1980 που πρωθυπουργός δεν καταρρέει μετά τη χρήση του άρθρου 49.3, το οποίο του επιτρέπει να νομοθετεί χωρίς ψήφο της Εθνοσυνέλευσης, όπως συνέβη πρόσφατα για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.

