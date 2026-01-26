Τσέχοι πολίτες συγκέντρωσαν πάνω από 6 εκατ. δολάρια για να αγοράσουν γεννήτριες για την Ουκρανία
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης την Παρασκευή ότι θα αποστείλει 447 γεννήτριες έκτακτης ανάγκης αξίας 3,7 εκατ. ευρώ

Σε μόλις πέντε ημέρες, Τσέχοι πολίτες συγκέντρωσαν πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά γεννητριών, θερμάστρων και μπαταριών για να στείλουν στην Ουκρανία, όπου οι ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους αντιμέτωπους με δριμύ χειμώνα χωρίς θέρμανση και ηλεκτρισμό.

Οι Ουκρανοί μηχανικοί εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο σε επισφαλείς συνθήκες από τότε που η Ρωσία κλιμάκωσε τις επιθέσεις της, ενώ οι θερμοκρασίες έχουν πέσει έως και 20 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν. Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την ενέργεια μετά τα ρωσικά πλήγματα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα αποστείλει 447 γεννήτριες έκτακτης ανάγκης αξίας 3,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πρωτοβουλία darekproputina.cz συλλέγει δωρεές για την Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα το 2022, μεταξύ των οποίων βρίσκονται εκστρατείες της για την αγορά ενός ελικοπτέρου Blackhawk και ενός άρματος μάχης, όπως και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), πυρομαχικών και ιατρικών προμηθειών αξίας άνω των 55 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην πιο πρόσφατη αυτή προσπάθειά της συγκεντρώθηκαν 126 εκατομμύρια κορώνες (περίπου 6,16 εκατομμύρια δολάρια) από 74.745 δωρητές από την περασμένη Τετάρτη ως σήμερα, Δευτέρα, το πρωί, και άλλα σχεδόν 15 εκατομμύρια κορώνες βρίσκονται καθ’ οδόν από δωρητές, δήλωσε ο διοργανωτής Μάρτιν Όντρατσεκ στο Reuters.

«Στη διάρκεια του σαββατοκύριακου κάναμε κράτηση δύο γεννητριών (…) έναντι 8 εκατομμυρίων κορωνών έκαστη που θα πρέπει να πάνε σε δύο μικρότερες εγκαταστάσεις υγείας», πρόσθεσε ο Όντρατσεκ.

Η darekproputina.cz συνεργάστηκε με τρία ταμεία στην Ουκρανία για να αποφευχθούν μακρές υλικοτεχνικές και τελωνειακές καθυστερήσεις, αλλά βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες με Τσέχους προμηθευτές καθώς δεν είναι όλα διαθέσιμα άμεσα, πρόσθεσε.

«Περίπου 30 άνθρωποι εργάζονται πάνω σε αυτό, χρειαζόμαστε να δαπανήσουμε τα χρήματα το γρηγορότερο δυνατό», συνέχισε ο Όντρατσεκ, προσθέτοντας ότι υπάρχει ιδιαίτερη ζήτηση για χημικές θερμάστρες και μπαταρίες. «Οι μπαταρίες είναι σημαντικές για να τις φορτίζουν οι άνθρωποι όταν διατίθεται ρεύμα ώστε να έχουν τουλάχιστον κάποια πηγή ενέργειας για μια κατσαρόλα ή για να φορτίζουν τηλέφωνα», κατέληξε.
