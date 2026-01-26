ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Περιορισμένο άνοιγμα της διάβασης της Ράφα ανακοίνωσε το Ισραήλ

Περιορισμένο άνοιγμα της διάβασης της Ράφα ανακοίνωσε το Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας Ράφα

Περιορισμένο άνοιγμα της διάβασης της Ράφα ανακοίνωσε το Ισραήλ

Μόνο για πεζούς και υπό πλήρη ισραηλινό έλεγχο η επαναλειτουργία στα σύνορα Γάζας Αιγύπτου

Περιορισμένο άνοιγμα της διάβασης της Ράφα ανακοίνωσε το Ισραήλ
Τον περιορισμένο εκ νέου άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, ανακοίνωσε το Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή στις 10 Οκτωβρίου. Η επαναλειτουργία θα αφορά αποκλειστικά τη διέλευση πεζών και θα τελεί υπό πλήρη ισραηλινό έλεγχο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ αποδέχθηκε το «περιορισμένο ξανάνοιγμα» της διάβασης στο πλαίσιο του «σχεδίου 20 σημείων» του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διέλευση από τη Ράφα θα επιτρέπεται μόνο σε πεζούς, ενώ θα εφαρμόζεται «ισραηλινός μηχανισμός πλήρους ελέγχου» για όλους όσοι περνούν τα σύνορα.

Σύνδεση με την υπόθεση του τελευταίου ομήρου

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού διευκρίνισε επίσης ότι η διάβαση της Ράφα θα ανοίξει όταν ολοκληρωθεί η επιχείρηση για τον εντοπισμό της σορού του τελευταίου ομήρου της Χαμάς, Ραν Γκβίλι.

Η επαναλειτουργία της μεθοριακής διάβασης με την Αίγυπτο θα γίνει «σε περιορισμένη βάση» και αποκλειστικά για τη μετακίνηση ανθρώπων, χωρίς να προβλέπεται η διέλευση οχημάτων ή εμπορευμάτων.

Κρίσιμη διάβαση για τη Γάζα

Η διάβαση της Ράφα αποτελεί το μοναδικό πέρασμα της Λωρίδας της Γάζας προς τον έξω κόσμο που δεν ελέγχεται άμεσα από το Ισραήλ και η λειτουργία της θεωρείται κομβικής σημασίας για την ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή κοινότητα, καθώς το περιορισμένο άνοιγμα ενδέχεται να επηρεάσει τόσο την εφαρμογή της εκεχειρίας όσο και τη ροή αμάχων και ανθρωπιστικής βοήθειας.

