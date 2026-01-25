Nihilist Penguin: Το viral trend με τον πιγκουίνο που χρησιμοποίησε ο Τραμπ
Nihilist Penguin: Το viral trend με τον πιγκουίνο που χρησιμοποίησε ο Τραμπ
Η προσπάθεια του Λευκού Οίκου να ακολουθήσει το trend με το μοναχικό πιγκουίνο, που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στα social media
Ο πιγκουίνος που εμφανίστηκε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτηση του Λευκού Οίκου για τη Γροιλανδία δεν ήταν τυχαίος. Η εικόνα ήταν μια προσπάθεια της αμερικανικής προεδρίας να «πατήσει» πάνω σε ένα ήδη viral trend που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στα social media με την ονομασία «Nihilist Penguin».
Το trend ξεκίνησε από ένα σύντομο βίντεο που δείχνει έναν πιγκουίνο να απομακρύνεται μόνος του από την αποικία του και να κατευθύνεται προς τα άδεια βουνά της Ανταρκτικής.
Το στιγμιότυπο εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλες τις πλατφόρμες, με τον Λευκό Οίκο να επιχειρεί να το αξιοποιήσει, δημοσιεύοντας εικόνα που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτήν, ο Τραμπ εμφανίζεται να περπατά δίπλα στον πιγκουίνο που κρατά την αμερικανική σημαία, με φόντο τη σημαία της Γροιλανδίας και τη λεζάντα «Embrace the Penguin».
Παρόμοια φωτογραφία με παραφρασμένο μήνυμα δημοσίευσε στο X και η Υπηρεσία Άμεσης Αντίδρασης του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, όπου παρουσιάζονται αξιωματικοί, στρατιώτες και ναυτικοί να κρατούν από το χέρι έναν πιγκουίνο και να βαδίζουν στους πάγους με τη φράση: «Να είσαι μαχητής, αγκάλιασε τον πιγκουίνο».
Το ίδιο το meme, πάντως, είχε ήδη αποκτήσει τη δική του δυναμική. Οι χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να βλέπουν στον «μοναχικό» πιγκουίνο ένα σύμβολο υπαρξιακής κρίσης, ανυπακοής και αναζήτησης σκοπού, συνοδεύοντας το βίντεο με σχόλια όπως «νιώθει μόνος», «νιώθει χαμένος», «νιώθει ανθρώπινος».
Η σκηνή προέρχεται από το ντοκιμαντέρ «Encounters at the End of the World» του 2007, του Werner Herzog, στο οποίο καταγράφεται ένας πιγκουίνος Αντελί να εγκαταλείπει την αποικία του και να κατευθύνεται προς το εσωτερικό της Ανταρκτικής.
Το trend ξεκίνησε από ένα σύντομο βίντεο που δείχνει έναν πιγκουίνο να απομακρύνεται μόνος του από την αποικία του και να κατευθύνεται προς τα άδεια βουνά της Ανταρκτικής.
Το στιγμιότυπο εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλες τις πλατφόρμες, με τον Λευκό Οίκο να επιχειρεί να το αξιοποιήσει, δημοσιεύοντας εικόνα που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτήν, ο Τραμπ εμφανίζεται να περπατά δίπλα στον πιγκουίνο που κρατά την αμερικανική σημαία, με φόντο τη σημαία της Γροιλανδίας και τη λεζάντα «Embrace the Penguin».
Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7— The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026
Be a warrior, embrace the penguin. pic.twitter.com/64Fq7REgsZ— DOW Rapid Response (@DOWResponse) January 24, 2026
Η σκηνή προέρχεται από το ντοκιμαντέρ «Encounters at the End of the World» του 2007, του Werner Herzog, στο οποίο καταγράφεται ένας πιγκουίνος Αντελί να εγκαταλείπει την αποικία του και να κατευθύνεται προς το εσωτερικό της Ανταρκτικής.
Με τα χρόνια, το συγκεκριμένο πλάνο επανεμφανίστηκε στο διαδίκτυο και μετατράπηκε στο σημερινό «Nihilist Penguin» ή «Lonely Penguin».
Παρά τη δημοφιλία του meme, η προσπάθεια του Λευκού Οίκου δεν είχε την απήχηση που ίσως ανέμεναν οι συντάκτες της ανάρτησης. Το μήνυμα των συγκεκριμένων αναρτήσεων ήταν από μόνο του αρκετό για να προκαλέσει αρνητικά σχόλια. Η παρουσία του πιγκουίνου, όμως, ενέτεινε ακόμη περισσότερο τις αντιδράσεις.
Ο λόγος; «Λάθος ημισφαίριο – δεν υπάρχουν πιγκουίνοι στο Βόρειο Ημισφαίριο, ούτε στη Γροιλανδία», έγραφαν οι περισσότεροι χρήστες που σχολίασαν την ανάρτηση, επισημαίνοντας ότι οι πιγκουίνοι ζουν αποκλειστικά στο Νότιο Ημισφαίριο.
Κάποιοι άλλοι ερμήνευσαν την παρουσία του πιγκουίνου ως υπαινιγμό ότι ο Τραμπ δεν θέλει να «κατακτήσει» μόνο τη Γροιλανδία, αλλά και… την Ανταρκτική.
Παρά τη δημοφιλία του meme, η προσπάθεια του Λευκού Οίκου δεν είχε την απήχηση που ίσως ανέμεναν οι συντάκτες της ανάρτησης. Το μήνυμα των συγκεκριμένων αναρτήσεων ήταν από μόνο του αρκετό για να προκαλέσει αρνητικά σχόλια. Η παρουσία του πιγκουίνου, όμως, ενέτεινε ακόμη περισσότερο τις αντιδράσεις.
Ο λόγος; «Λάθος ημισφαίριο – δεν υπάρχουν πιγκουίνοι στο Βόρειο Ημισφαίριο, ούτε στη Γροιλανδία», έγραφαν οι περισσότεροι χρήστες που σχολίασαν την ανάρτηση, επισημαίνοντας ότι οι πιγκουίνοι ζουν αποκλειστικά στο Νότιο Ημισφαίριο.
Κάποιοι άλλοι ερμήνευσαν την παρουσία του πιγκουίνου ως υπαινιγμό ότι ο Τραμπ δεν θέλει να «κατακτήσει» μόνο τη Γροιλανδία, αλλά και… την Ανταρκτική.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα