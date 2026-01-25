Nihilist Penguin: Το viral trend με τον πιγκουίνο που χρησιμοποίησε ο Τραμπ

Με τα χρόνια, το συγκεκριμένο πλάνο επανεμφανίστηκε στο διαδίκτυο και μετατράπηκε στο σημερινό «Nihilist Penguin» ή «Lonely Penguin».Παρά τη δημοφιλία του meme, η προσπάθεια του Λευκού Οίκου δεν είχε την απήχηση που ίσως ανέμεναν οι συντάκτες της ανάρτησης. Το μήνυμα των συγκεκριμένων αναρτήσεων ήταν από μόνο του αρκετό για να προκαλέσει αρνητικά σχόλια. Η παρουσία του πιγκουίνου, όμως, ενέτεινε ακόμη περισσότερο τις αντιδράσεις.Ο λόγος; «Λάθος ημισφαίριο – δεν υπάρχουν πιγκουίνοι στο Βόρειο Ημισφαίριο, ούτε στη Γροιλανδία», έγραφαν οι περισσότεροι χρήστες που σχολίασαν την ανάρτηση, επισημαίνοντας ότι οι πιγκουίνοι ζουν αποκλειστικά στο Νότιο Ημισφαίριο.Κάποιοι άλλοι ερμήνευσαν την παρουσία του πιγκουίνου ως υπαινιγμό ότι ο Τραμπ δεν θέλει να «κατακτήσει» μόνο τη Γροιλανδία, αλλά και… την Ανταρκτική.