Ο Λευκός Οίκος δείχνει τον Τραμπ να πηγαίνει στη Γροιλανδία με έναν πιγκουίνο και το X αντιδρά

Η επιθυμία τουνα αποκτήσει τηείναι δεδομένη και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν την έχει κρύψει, ακόμη και προεκλογικά. Ένα νέο «χτύπημα» μετά τις διαβουλεύσεις και τις αντιπαραθέσεις στο Νταβός, ήρθε τη νύχτα της Παρασκευής από τον, ο οποίος «ανέβασε» ανάρτηση, που προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων από χρήστες του μέσου.Σε αυτήν, διακρίνεται ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος να βαδίζει προς μια οροσειρά γεμάτη πάγους όπου είναι καρφωμένη η σημαία της. Μαζί του, ωστόσο, έχει κι έναν πιγκουίνο που κρατά τη σημαία των ΗΠΑ, ενώ την ανάρτηση συνοδεύει η φράση: «Αγκαλιάστε τον πιγκουίνο».Ωστόσο, δεν ήταν μόνο οπου «ανέβασε» ανάρτηση για τη. Παρόμοια φωτογραφία με παραφρασμένο μήνυμα δημοσίευσε στο X και η Υπηρεσία Άμεσης Αντίδρασης του Υπουργείου Άμυνας (Πολέμου) των ΗΠΑ, όπου παρουσιάζει αξιωματικούς, στρατιώτες και ναυτικούς να κρατάνε από το χέρι έναν πιγκουίνο και να βαδίζουν στους πάγους με τη φράση: «Να είσαι μαχητής, αγκάλιασε τον πιγκουίνο».Και αν το μήνυμα που στέλνουν οι συγκεκριμένες αναρτήσεις είναι, από μόνο του, αρκετό από μόνο του για να κινητοποιήσει αρνητικά σχόλια, η παρουσία του πιγκουίνου εντείνει ακόμη περισσότερο τις αντιδράσεις. Ο λόγος; «Λάθος ημισφαίριο, δεν υπάρχουν πιγκουίνοι στο Βόρειο Ημισφαίριο, δεν υπάρχουν πιγκουίνοι στη Γροιλανδία» γράφουν οι περισσότεροι χρήστες που σχολιάζουν την ανάρτηση, προσθέτοντας πως «οι πιγκουίνοι ζουν αποκλειστικά στο Νότιο».Κάποιοι άλλοι ερμηνεύουν την παρουσία του πιγκουίνου σαν πρόθεση τουνα κατακτήσει... και την