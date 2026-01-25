Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Μαζική επίθεση της Ουκρανίας με πυραύλους και drones στο Μπέλγκοροντ
Σημαντικές ζημιές σε ενεργειακές υποδομές – Ο περιφερειάρχης μιλά για το σφοδρότερο κύμα επιθέσεων από την αρχή του πολέμου
Μαζική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσαν χθες, Σάββατο, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, προκαλώντας καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές και ζημιές σε κατοικίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ, πρόκειται για το σφοδρότερο κύμα επιθέσεων που έχει δεχθεί μέχρι σήμερα η ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Γκλαντκόφ ανέφερε ότι «ενεργειακές υποδομές έχουν καταστραφεί», ενώ σημείωσε πως ένα κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες, με συνεργεία του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με τον ίδιο, συντρίμμια καταρριφθέντος μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσαν πυρκαγιά σε αυλή κατοικίας, ενώ ζημιές καταγράφηκαν σε δύο σπίτια στην κοινότητα Ταβρόβα.
Η ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η Μόσχα εισέβαλε με στρατεύματα στην Ουκρανία. Οι επιθέσεις αυτές έχουν επανειλημμένα προκαλέσει υλικές ζημιές και διακοπές σε βασικές υποδομές, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.
New from Belgorod 💥🔥 pic.twitter.com/SKQx196X1b— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) January 24, 2026
