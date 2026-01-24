Ο Έντι Ράμα θα απευθυνθεί στην Κνεσέτ την επόμενη Δευτέρα

Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Η παρέμβαση του Αλβανού πρωθυπουργού εντάσσεται στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων Αλβανίας–Ισραήλ
Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ανακοίνωσε ότι την επόμενη Δευτέρα θα απευθυνθεί στην Κνεσέτ, το Κοινοβούλιο του Ισραήλ, σε μια ιδιαίτερη κοινοβουλευτική διαδικασία.
Όπως ανέφερε, η ομιλία του θα πραγματοποιηθεί στην ίδια μορφή που είχε προβλεφθεί για τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, μια τιμή που έχει αποδοθεί σε πολύ περιορισμένο αριθμό ξένων ηγετών στην ιστορία του ισραηλινού Κοινοβουλίου.
Η παρέμβαση του Αλβανού πρωθυπουργού εντάσσεται στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων Αλβανίας–Ισραήλ και αποκτά συμβολικό χαρακτήρα λόγω της θεσμικής βαρύτητας της Κνεσέτ και της σπανιότητας αντίστοιχων προσκλήσεων προς ξένους αξιωματούχους.
Albanian PM Edi Rama:— Clash Report (@clashreport) January 24, 2026
Next Monday we will have another extraordinary honor: I will address the Knesset, the Parliament of Israel, as Prime Minister of Albania, in the same format that was reserved some time ago for the President of the United States and a very limited number of… pic.twitter.com/kX7p4QUiii
