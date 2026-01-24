Οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Ιταλία να συμμετάσχει ως ιδρυτικό μέλος στη Δύναμη Σταθεροποίησης της Γάζας
Τζόρτζια Μελόνι Ντόναλντ Τραμπ Γάζα

Οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Ιταλία να συμμετάσχει ως ιδρυτικό μέλος στη Δύναμη Σταθεροποίησης της Γάζας

Η Ουάσινγκτον επιθυμεί μια συντονισμένη διεθνή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της περιοχής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Bloomberg

Οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Ιταλία να συμμετάσχει ως ιδρυτικό μέλος στη Δύναμη Σταθεροποίησης της Γάζας
Την Ιταλία φέρονται να έχουν προσεγγίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, εκμεταλλευόμενες τη στενή σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τη Τζόρτζια Μελόνι, ζητώντας τη συμμετοχή της ως ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα.

Σύμφωνα με το Bloomberg News, το οποίο επικαλείται πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις σχετικές συζητήσεις, αυτό θα σήμαινε μια συντονισμένη διεθνή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της περιοχής μετά τις συνεχιζόμενες εντάσεις.

Η πρόταση αυτή της Ουάσινγκτον στη Ρώμη υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στη συλλογική διεθνή παρέμβαση σε δύσκολες περιοχές όπως η Γάζα.

Αξίζει να σημειωθεί πως, πριν μερικές ημέρες, η Μελόνι είχε ξεκαθαρίσει πως η χώρα της δεν μπορεί να συμμετάσχει άμεσα στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, επικαλούμενη συνταγματικά ζητήματα.
