«Κακή ιδέα η σύγκρουση με Τραμπ»: Οι προειδοποιήσεις Μελόνι στους Ευρωπαίους πίσω από κλειστές πόρτες στις Βρυξέλλες
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός κάλεσε τους ηγέτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μην αντιμετωπίζουν τον Τραμπ ως «παράλογο» ή «απρόβλεπτο» - Η Ευρώπη έχει κατανοήσει πως έχει φτάσει σε σημείο καμπής και πρέπει να δράσει γρήγορα, λένε διπλωμάτες
Παρέμβαση υπέρ της αποκλιμάκωσης με τον Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έκανε πίσω από κλειστές πόρτες η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, εν μέσω έντονων τριβών εντός του NATO για το ζήτημα της Γροιλανδίας και των αμερικανικών δασμών.
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας φέρεται να υπερασπίστηκε τη γραμμή του Αμερικανού προέδρου ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων της, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις στο περιθώριο της συνόδου, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τέσσερα πρόσωπα που είχαν γνώση των συνομιλιών και τα οποία επικαλείται το Politico, η Μελόνι υποστήριξε ότι μια ανοιχτή αντιπαράθεση με τον Τραμπ θα ήταν «κακή ιδέα», καθώς η Ευρώπη έχει περισσότερα να χάσει από μια σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός κάλεσε τους ηγέτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μην αντιμετωπίζουν τον Τραμπ ως «παράλογο» ή «απρόβλεπτο», χαρακτηρισμοί που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ακούστηκαν κατ’ ιδίαν από Ευρωπαίους αξιωματούχους κατά τις πρώτες εβδομάδες του 2026, οι οποίες σημαδεύτηκαν από έντονες πρωτοβουλίες της Ουάσιγκτον στη διεθνή σκηνή.
Να συνεχίσουμε χωρίς κλιμάκωση απέναντι στον Τραμπ, είπε η Φον ντερ Λάιεν
Μετά τη λήξη της συνόδου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, άφησε να εννοηθεί ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα πως μια «σταθερή» αλλά «μη κλιμακούμενη» στάση απέναντι στον Τραμπ μπορεί να αποδώσει και θα πρέπει να συνεχιστεί.
Η έκτακτη σύνοδος της ΕΕ συγκλήθηκε μετά την απειλή του Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, ως αντίδραση στις αντιρρήσεις τους απέναντι στην απαίτησή του να τεθεί η Γροιλανδία υπό αμερικανικό έλεγχο, αποσπώμενη από τη Δανία. Η κρίση στις διατλαντικές σχέσεις κυριάρχησε στις συζητήσεις τόσο στις Βρυξέλλες όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ενώ οι ηγέτες δείπνησαν την Πέμπτη με στόχο τη χάραξη μιας κοινής στρατηγικής για το μέλλον.
Αφού η ΕΕ προειδοποίησε ότι θα απαντήσει με εμπορικά και άλλα αντίμετρα εάν οι δασμοί εφαρμοστούν, και οι αγορές αντέδρασαν αρνητικά, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε πίσω, δηλώνοντας ότι επιθυμεί μια «φιλική συμφωνία» για το καθεστώς της Γροιλανδίας.
Η προσεκτική προσέγγιση της Ρώμης και η πεποίθηση πως η κρίση δεν έχει λήξει
Οι πληροφορίες για την παρέμβαση της Μελόνι δείχνουν ότι η Ρώμη προκρίνει μια πιο προσεκτική προσέγγιση σε σχέση με άλλους ηγέτες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Την Παρασκευή, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υποδέχθηκε στη Ρώμη τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, με αντικείμενο την ενίσχυση της αμυντικής και βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου τον επόμενο μήνα, σε μια συνεδρίαση «στρατηγικού προβληματισμού», προκειμένου να εξετάσουν πώς θα προσαρμοστεί η Ένωση σε μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, όπου κυριαρχούν οι ανταγωνισμοί μεγάλων δυνάμεων και ο ρόλος του διεθνούς δικαίου εμφανίζεται περιορισμένος.
«Η εντύπωσή μας ήταν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ηγετών είδε τις τελευταίες εβδομάδες ως σημείο καμπής και ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί γρήγορα σε πολλά μέτωπα για να προστατεύσει τα βασικά της συμφέροντα», ανέφερε πέμπτο πρόσωπο που είχε γνώση των συζητήσεων, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχουν αυταπάτες πως η κρίση έχει λήξει».
