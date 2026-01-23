Σεισμός 5 Ρίχτερ στην Τουρκία, αισθητός και στη Μυτιλήνη
ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός Σεισμός Τουρκία

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε 15 περίπου χιλιόμετρα ανατολικά - νοτιοανατολικά του Σιντιργκί στο Μπαλίκεσιρ

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στη δυτική Τουρκία. 

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα ανατολικά- νοτιοανατολικά του Σιντιργκί στο Μπαλίκεσιρ του Μαρμαρά. Το εστιακό βάθος ήταν 8,8 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Σημειώνεται ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στη Μυτιλήνη.



Η περιοχή δίνει το τελευταίο δίμηνο συχνά σεισμούς έντασης έως και 4,9 βαθμών. Ενώ έχουν προηγηθεί με το ίδιο περίπου επίκεντρο δυο ισχυροί σεισμοί ένας στις 10 του περασμένου Αυγούστου έντασης 6,1 βαθμών και ένας στις 27 Οκτωβρίου έντασης 6 βαθμών.

