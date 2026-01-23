Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Σεισμός 5 Ρίχτερ στην Τουρκία, αισθητός και στη Μυτιλήνη
Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε 15 περίπου χιλιόμετρα ανατολικά - νοτιοανατολικά του Σιντιργκί στο Μπαλίκεσιρ
Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στη δυτική Τουρκία.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα ανατολικά- νοτιοανατολικά του Σιντιργκί στο Μπαλίκεσιρ του Μαρμαρά. Το εστιακό βάθος ήταν 8,8 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
Η περιοχή δίνει το τελευταίο δίμηνο συχνά σεισμούς έντασης έως και 4,9 βαθμών. Ενώ έχουν προηγηθεί με το ίδιο περίπου επίκεντρο δυο ισχυροί σεισμοί ένας στις 10 του περασμένου Αυγούστου έντασης 6,1 βαθμών και ένας στις 27 Οκτωβρίου έντασης 6 βαθμών.
Σημειώνεται ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στη Μυτιλήνη.
On 2026-01-23, at 21:24:37 (UTC), there was an earthquake around 15 km ESE of Sındırgı, Turkey. The depth of the hypocenter is about 8.8km, and the magnitude of the earthquake is estimated to be about 4.9.https://t.co/RzyNkKhJlP pic.twitter.com/jNgjye37Me— World EQ Locator (@WorldEQLocator) January 23, 2026
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki deprem kamerada. pic.twitter.com/kaZPfb47qK— TRT HABER (@trthaber) January 23, 2026
