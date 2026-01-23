Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Τουλάχιστον δύο νεκροί ναυτικοί μετά το ναυάγιο φορτηγού πλοίου κοντά σε αμφισβητούμενα νερά στη Νότια Σινική Θάλασσα
Το Κέντρο Συντονισμού Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης του Χονγκ Κονγκ ενημέρωσε ότι 10 από τα 21 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν
Τουλάχιστον δύο μέλη πληρώματος έχασαν τη ζωή τους μετά την ανατροπή φορτηγού πλοίου που μετέφερε 21 Φιλιππινέζους ναυτικούς, σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο Scarborough Shoal, στη Νότια Σινική Θάλασσα. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής και κινητοποίησε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
Η Κινεζική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι έλαβε σήμα κινδύνου τα ξημερώματα για αλλοδαπό φορτηγό πλοίο που βρισκόταν σε κίνδυνο στα ύδατα κοντά στον ύφαλο, μεταδίδει ο Independent. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, 17 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν.
Από την πλευρά της, η Φιλιππινέζικη Ακτοφυλακή γνωστοποίησε ότι απέστειλε δύο πλοία και δύο αεροσκάφη για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης των Φιλιππινέζων ναυτικών που επέβαιναν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, το οποίο μετέφερε σιδηρομετάλλευμα και είχε προορισμό το κινεζικό λιμάνι Yangjiang.
Όπως ανέφερε η PCG, το Κέντρο Συντονισμού Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης του Χονγκ Κονγκ ενημέρωσε ότι 10 από τα 21 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από διερχόμενο σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής.
Το Scarborough Shoal συγκαταλέγεται στα πλέον αμφισβητούμενα θαλάσσια σημεία της περιοχής και αποτελεί εδώ και χρόνια εστία εντάσεων λόγω ανταγωνιστικών διεκδικήσεων κυριαρχίας και αλιευτικών δικαιωμάτων στη Νότια Σινική Θάλασσα. Οι έρευνες για τα αίτια της ανατροπής του πλοίου βρίσκονται σε εξέλιξη.
