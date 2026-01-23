Σάλος στην Ινδία από την αυτοκτονία 42χρονου μετά από καταγγελία 35χρονης ότι την άγγιξε ανάρμοστα σε λεωφορείο: Το βίντεο που ανήρτησε στα social media

Η επένδυση του Ομίλου ΙΑΣΩ στο υπερσύγχρονο PET/CT Discovery MI Gen2 εγκαινιάζει τη νέα εποχή στην φροντίδα υγείας.
O Ντιπάκ Ου. αυτοκτόνησε δύο ημέρες μετά τη δημοσίευση του βίντεο - Η 35χρονη συνελήφθη μετά από καταγγελία της οικογένειάς του
Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ινδία η αυτοκτονία ενός άνδρα μετά από καταγγελία 35χρονης ότι την άγγιξε ανάρμοστα σε λεωφορείο.
Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από βίντεο που ανήρτησε στα social media η 35χρονη Σιμτζίθα Μουσταφά. Σε αυτό η ίδια υποστήριζε ότι ο 42χρονος Ντιπάκ Ου. την άγγιξε με απρεπή τρόπο στο στήθος της με τον αγκώνα του.
Όπως σημειώνει το BBC, στην Ινδία η σεξουαλική παρενόχληση των γυναικών σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους είναι διαδεδομένη με αποτέλεσμα το βίντεο να προκαλέσει οργή για τον Ντιπάκ, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του δύο ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο.
Οι φίλοι και η οικογένεια του 42χρονου επιμένουν ότι εκείνος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και ότι ήταν αθώος, μεταφέροντας, επίσης, ότι ήταν αναστατωμένος από αυτό που περιέγραψαν ως «δίκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».
Μετά την αυτοκτονία του στις 18 Ιανουαρίου - μια ημέρα μετά τα γενέθλιά του - υπέβαλαν καταγγελία στην αστυνομία με αποτέλεσμα τη σύλληψη της 35χρονης. Η οικογένεια του Ντιπάκ
καταγγέλλει, επίσης, ότι η Μουσταφά, η οποία είναι δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνεργάζεται με ένα τοπικό πολιτικό κόμμα (Indian Union Muslim League), ότι χρησιμοποίησε το βίντεο για να αποκτήσει φήμη και followers.
Από την πλευρά της η Μουσταφά απάντησε - πριν τη σύλληψή της - ότι κατέγραψε και δημοσίευσε το επίμαχο βίντεο «για να επισημάνει ένα σοβαρό κοινωνικό και ψυχολογικό πρόβλημα».
«Ο Ντιπάκ ήταν πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος για να κάνει κάτι που θα έβλαπτε κάποιον, πόσο μάλλον μια γυναίκα», δήλωσε φίλος του 42χρονου αυτόχειρα στο BBC Hindi. Σύμφωνα με τον ίδιο ο 42χρονος που εργαζόταν ως πωλητής σε εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας, επέστρεφε στο σπίτι του την περασμένη Παρασκευή, όταν συνέβη το περιστατικό. Ο 42χρονος του είχε μεταφέρει, επίσης, ότι ήταν πολύ κουρασμένος για να προσέξει ποιος στεκόταν πίσω του στο γεμάτο λεωφορείο.
Shimjitha Musthafa posted a video alleging that a 42-year-old man, Deepak, had touched her inappropriately in a crowded bus.— Ekamnyaay (@ekamnyaay) January 22, 2026
The video went viral, and social media instantly turned against Deepak, labelling him a molester.
Deepak decided to take legal action against Shimjitha… pic.twitter.com/GgrjBsHrBk
Kozhikode Police arrested Shimjitha Musthafa at today noon from the house of her relative at Vatakara in Kozhikode district of Kerala where she was hiding since an FIR was lodged against her.— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) January 21, 2026
Justice For Deepak pic.twitter.com/RILQgtuAXn
