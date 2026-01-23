Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Τραμπ για ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και Κίνα: Πολλά ταξίδια στην καμπάνια, συνάντηση με Σι τον Απρίλιο
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι σκοπεύει να έχει εκτενή παρουσία στην προεκλογική μάχη της παράταξής του - «Έχει βελτιωθεί σημαντικά», τόνισε για τη σχέση του με τον Κινέζο πρόεδρο
Την πρόθεσή του να συμμετάσχει ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία των Ρεπουμπλικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά και να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να έχει εκτενή παρουσία στην προεκλογική μάχη της παράταξής του, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί προετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές.
«Θα κάνω πολλά ταξίδια στο πλαίσιο της εκστρατείας», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας την εκτίμησή του ότι οι εν ενεργεία πρόεδροι «δεν φαίνεται να τα πηγαίνουν καλά» στις βουλευτικές εκλογές στο μέσο της θητείας τους.
Ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, έναν χρόνο πριν από τις δηλώσεις αυτές.
«Ανυπομονώ να δω τον πρόεδρο Σι. Είχα πάντα πολύ καλή σχέση μαζί του», δήλωσε ο Τραμπ.
Όπως σημείωσε, η Κίνα αγοράζει σήμερα μεγάλες ποσότητες αμερικανικής σόγιας, εξέλιξη που –όπως τόνισε– ωφελεί τους Αμερικανούς αγρότες και συμβάλλει στη σταθεροποίηση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Επίσκεψη στην Κίνα και συνάντηση με ΣιΠαράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες προς τα τέλη του 2026.
«Βελτιωμένες οι σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας»Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου δοκιμάστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, υποστήριξε όμως ότι πλέον έχουν βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό.
