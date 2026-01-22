Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Μείωση κατά πάνω από 20% των δολοφονιών στις ΗΠΑ πέρυσι
Πτωτικά τα ποσοστά σε πολλές κατηγορίες εγκλημάτων, μοναδική εξαίρεση όσα σχετίζονται με ναρκωτικά
Οι δολοφονίες μειώθηκαν κατά 21% πέρυσι σε 35 μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, η μεγαλύτερη ετήσια μείωση που έχει καταγραφεί ποτέ και πιθανώς το χαμηλότερο ποσοστό από το 1900, αναφέρει το Axios.
Η μείωση σηματοδοτεί μια πλήρη αντιστροφή της εγκληματικής έξαρσης της εποχής του COVID.
Σε 11 από τις 13 κατηγορίες εγκλημάτων οι αριθμοί χαμηλότερα το 2025 από ό,τι το 2024. Επιπλέον, εννέα αδικήματα μειώθηκαν κατά 10% ή περισσότερο.
Οι βαριές σωματικές βλάβες μειώθηκαν κατά 9%, ενώ οι ένοπλες επιθέσεις και οι ληστείες μειώθηκαν κατά 22% και 23%, αντίστοιχα.
Πολύ σημαντική ήταν η μείωση στις δολοφονίες στο Ντένβερ (κατά 41%), την Ουάσιγκτον και στην Ομάχα της Νεμπράσκα (40%). Αντίθετα στο Λιτλ Ροκ του Αρκάνσας οι δολοφονίες αυξήθηκαν κατά 16%.
Η μόνη κατηγορία που κατέγραψε αύξηση ήταν τα εγκλήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, τα οποία ήταν κατά 7% περισσότερα σε σχέση με το 2024.
Παρά την έμφαση του Ντόναλντ Τραμπ στο έγκλημα και τις «δυναμικές» λύσεις, όπως τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς σε πόλεις που διοικούνται κυρίως από Δημοκρατικούς, τα βίαια εγκλήματα είχαν μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών δεκαετιών ήδη από το τελευταίο έτος της θητείας του Μπάιντεν.
Οι ειδικοί δεν έχουν σαφείς απαντήσεις για τους λόγους που προκαλούν τη μείωση στην εγκληματικότητα. Πιθανόν σχετίζεται με τις εξελίξεις στην τεχνολογία καταπολέμησης του εγκλήματος ή την οικονομία και γενικά την κουλτούρα.
