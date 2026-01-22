Συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης δεσμευμένων ρωσικών πόρων
Ο Ρώσος πρόεδρος θα δει τους απεσταλμένους του Τραμπ – Στο τραπέζι και πρόταση για «συμβούλιο ειρήνης» της Γάζας
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι θα συναντηθεί εντός της ημέρας με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό και σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στους οποίους έχει ανατεθεί η διαπραγμάτευση των όρων συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, ο οποίος συνεχίζεται εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.
Στο επίκεντρο οι όροι τερματισμού του πολέμουΣύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανέφερε τη συνάντηση κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ρωσίας, επιβεβαιώνοντας ότι οι συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους θα επικεντρωθούν στις προοπτικές συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να ανοίξει δίαυλο απευθείας επικοινωνίας με τη Μόσχα για τον πόλεμο που έχει προκαλέσει βαθιές γεωπολιτικές αναταράξεις.
Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι θα μπορούσε να συζητήσει με τους απεσταλμένους της αμερικανικής κυβέρνησης την πιθανή αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών πόρων για την ανοικοδόμηση περιοχών που έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές από τον πόλεμο.
«Η πιθανότητα αυτή τελεί υπό συζήτηση με αντιπροσώπους της κυβέρνησης των ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.
Επαφές και με τον Μαχμούντ ΑμπάςΟ Βλαντίμιρ Πούτιν γνωστοποίησε επίσης ότι σκοπεύει να συζητήσει τη χρήση μέρους αυτών των πόρων με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, με τον οποίο έχει προγραμματισμένη συνάντηση την ίδια ημέρα.
Η αναφορά αυτή συνδέεται με τον ρόλο που επιδιώκει να διατηρήσει η Μόσχα στο Παλαιστινιακό και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.
Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος αποκάλυψε ότι έχει δώσει εντολή στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών να μελετήσει την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ για συμμετοχή της Ρωσίας στο υπό ίδρυση «συμβούλιο ειρήνης». Όπως είπε, η Μόσχα θα απαντήσει «εν ευθέτω χρόνω», σημειώνοντας ότι για τη ρωσική πλευρά η πρόταση εντάσσεται κυρίως στην αμερικανική προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στο Μεσανατολικό.
Πρόθεση χρηματοδότησης με 1 δισ. δολάριαΠριν ακόμη ληφθεί απόφαση για τη συμμετοχή στο συμβούλιο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να διαθέσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια από δεσμευμένους ρωσικούς πόρους, ποσό που –όπως ανέφερε– ζητείται από τον Ντόναλντ Τραμπ για τη μακροπρόθεσμη συμμετοχή στο εγχείρημα. Η Μόσχα, σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, εξετάζει αυτή την κίνηση στο πλαίσιο μιας λύσης για το Μεσανατολικό, «με δεδομένη την ειδική σχέση της Ρωσίας με τον παλαιστινιακό λαό».
Οι επαφές του Βλαντίμιρ Πούτιν με τους απεσταλμένους του Λευκού Οίκου και οι παράλληλες αναφορές σε Ουκρανία, Μέση Ανατολή και διεθνή χρηματοδότηση υπογραμμίζουν τη σύνθετη διπλωματική συγκυρία. Οι συνομιλίες που ξεκινούν αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο τεστ για τις σχέσεις Μόσχας–Ουάσιγκτον, αλλά και για τις προοπτικές αποκλιμάκωσης ενός πολέμου που έχει αναδιαμορφώσει τον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη.
