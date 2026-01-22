Σχεδόν 1 δισ. ευρώ οι ζημιές από την κακοκαιρία που έπληξε τη Σικελία
ΚΟΣΜΟΣ
Η νέα αποτίμηση των ζημιών από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη Σικελία έως χθες το βράδυ ανέρχεται στα 720 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης του νησιού, Ρενάτο Σκιφάνι.

Όπως δήλωσε, η κήρυξη της Σικελίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών εξασφαλίζει την άμεση εκταμίευση 70 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη των πιο άμεσων αναγκών που προέκυψαν από την κακοκαιρία.

Στη Σαρδηνία, η πρόεδρος της περιφέρειας Αλεσσάντρα Τόντε ανέφερε ότι οι ζημιές υπολογίζονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ζήτησε άμεσες συναντήσεις με την κυβέρνηση της Ρώμης, με στόχο να διασφαλιστεί η απαραίτητη οικονομική στήριξη. Τα πολύ υψηλά κύματα και οι συνεχείς βροχοπτώσεις προκάλεσαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, σοβαρές φθορές και στον αρχαιολογικό πλούτο του νησιού.

Ιδιαίτερα ανησυχητική ήταν η κατάσταση και στην Καλαβρία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι ακτές της περιφέρειας που βρέχονται από το Ιόνιο Πέλαγος καλύφθηκαν από κύματα ύψους έως και εννέα μέτρων. «Πρόκειται για ύψος που αντιστοιχεί σε πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων», δήλωσε ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Καλαβρίας, Φάμπιο Τσιτσιλιάνο.

Όπως πρόσθεσε, το κύμα κακοκαιρίας συνοδεύτηκε από ανέμους που ξεπέρασαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, επιτείνοντας τις καταστροφές σε παράκτιες περιοχές και υποδομές.

