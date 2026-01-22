Reuters: Ο Πούτιν έτοιμος να διαθέσει 1 δισ. δολάρια από «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συναντήσει σήμερα τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ

Την ετοιμότητα της Ρωσίας να δωρίσει- από κρατικά ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν «παγώσει» στις Ηνωμένες Πολιτείες - στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να δεσμεύσει και μη προσδιορισμένο ποσό για την αποκατάσταση της Ουκρανίας.Οι τοποθετήσεις αυτές έρχονται την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να εξετάζει πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης , το οποίο έχει σταλεί σε δεκάδες ηγέτες, μεταξύ τους και στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.Σύμφωνα με το Reuters, ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαινίασε την πρωτοβουλία με ορισμένους ηγέτες σήμερα Πέμπτη, υποστηρίζοντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι. Η ιδέα παρουσιάστηκε αρχικά τον Σεπτέμβριο, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα, για να διευρυνθεί στη συνέχεια η εντολή της ώστε να καλύπτει «συγκρούσεις παγκοσμίως». Το καταστατικό προβλέπει ότι τα μόνιμα μέλη οφείλουν να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση του οργάνου, με καταβολήΟ Πούτιν φέρεται να διατύπωσε την πρόταση αξιοποίησης του 1 δισ. δολαρίων από δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια σε συνομιλία με τον Παλαιστίνιο ηγέτη, Μαχμούντ Αμπάς, την Πέμπτη.Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να διαθέσει τα χρήματα στην πρωτοβουλία, λόγω της «ειδικής σχέσης της Ρωσίας με τον λαό της Παλαιστίνης».Στο παρασκήνιο των κινήσεων αυτών, ο Πούτιν αναμένεται να συναντήσει Αμερικανούς απεσταλμένους, τονκαι τον, την Πέμπτη, με το Κρεμλίνο να υπογραμμίζει τη σημασία των διμερών οικονομικών σχέσεων και του εμπορίου στις εν εξελίξει συνομιλίες.Στο ίδιο ρεπορτάζ παρατίθενται στοιχεία για το εύρος των ρωσικών αποθεματικών και την έκταση της δέσμευσής τους από τη Δύση.Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, στην τελευταία συνολική έκθεση για τη διάρθρωση των αποθεμάτων της από τις αρχές του 2022, ότι περίπου το 11% των αποθεμάτων χρυσού και συναλλάγματος ύψους 613 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή περίπου 67 δισεκατομμύρια δολάρια, ήταν σε δολάρια. Τα περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια μπορούν να τηρούνται μόνο σε αποθετήρια με έδρα τις ΗΠΑ.Η ίδια η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι συνολικά περίπου 300 δισ. δολάρια ρωσικών κρατικών κεφαλαίων έχουν «παγώσει» από δυτικές χώρες, με το μεγαλύτερο μέρος να βρίσκεταικαι να τηρείται στον βελγικό θεματοφύλακα Euroclear. Από την πλευρά της, η ομάδα εργασίας REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs) –που δημιουργήθηκε από την G7, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αυστραλία το 2023– εκτίμησε τα δεσμευμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχείαΠαράλληλα, το Axios είχε μεταδώσει τον Σεπτέμβριο του 2023 πως είχαν εντοπιστεί μόλις 5 δισ. δολάρια ρωσικών κρατικών κεφαλαίων «παγωμένων» στις ΗΠΑ, ενώ η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας, Ελβίρα Ναμπιούλινα, είχε αρνηθεί να σχολιάσει τη γεωγραφική κατανομή των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων.Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Πέμπτη ότι μια τέτοια κίνηση προϋποθέτειαπό τις αμερικανικές Aρχές, με τη Μόσχα να εξακολουθεί να θεωρεί«Είναι ακόμη ασαφές πώς θα δομηθεί νομικά. Όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν» είπε.Στο μεταξύ, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας κατέθεσε αγωγή στη Μόσχα τον περασμένο Δεκέμβριο, διεκδικώντας 230 δισ. δολάρια ως αποζημίωση από την Euroclear, ως απάντηση στην κίνηση της Ε.Ε. να καταστήσει τη δέσμευση των κεφαλαίων αόριστης διάρκειας και στις προτάσεις κατάσχεσής τους για χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Τέλος, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters ανέφεραν πέρυσι πως η Ρωσία είναι ανοικτή στην ιδέα να χρησιμοποιηθούν δεσμευμένα κρατικά κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ειρήνης, με τη Μόσχα να επιμένει ότι μέρος των χρημάτων θα πρέπει να δαπανηθεί και για τα εδάφη που ελέγχει.



Σε διαρροές προσχεδίων ειρηνευτικού σχεδίου, αναφέρεται επίσης πρόταση να κατευθυνθεί το ένα τρίτο των συνολικών δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων σε αμερικανικές πρωτοβουλίες ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία, ενώ το υπόλοιπο να κατευθυνθεί σε επενδυτικό ταμείο ΗΠΑ - Ρωσίας.