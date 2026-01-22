Ο Τραμπ παρουσίασε το Συμβούλιο Ειρήνης, 19 χώρες υπέγραψαν την ένταξή τους - Μόνο Ουγγαρία και Βουλγαρία από την ΕΕ

Στην ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στη, μιλώντας για τη δράση των ΗΠΑ και περιγράφοντας τον αμερικανικό στρατό ως «μακράν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο», μετά την επιχείρηση που, όπως είπε, οδήγησε στη σύλληψη του. «Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, χάρη στην απαράμιλλη δεξιοτεχνία, ισχύ και δύναμη του αμερικανικού στρατού — έχουμε μακράν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο — συλλάβαμε τον παράνομο δικτάτορα Νικολάς Μαδούρο και απελευθερώσαμε τον λαό της Βενεζουέλας», είπε. Συμπλήρωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «εξαιρετικές σχέσεις με τους νέους ηγέτες της Βενεζουέλας» και ότι «οι σχέσεις αυτές είναι καλές».Στη συνέχεια, δήλωσε ότι «ανοίγουμε τη χώρα στις μεγάλες πετρελαϊκές μας εταιρείες και αυτό πηγαίνει πολύ καλά. Έχουμε ήδη αντλήσει 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ένα μεγάλο μέρος από αυτά θα επιστρέψει στη Βενεζουέλα». Όπως είπε, η Βενεζουέλα «θα έχει περισσότερα έσοδα μαζί μας σε σύντομοαπ’ όσα είχε μέσα σε χρόνια», ενώ πρόσθεσε: «Οιθέλουν να μπουν, θέλουν να μπουν άμεσα. Είμαστε ήδη εκεί και επιθεωρούμε τις εγκαταστάσεις».Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αναφορά και στη, υποστηρίζοντας ότικατά φερόμενων σκαφών διακίνησης στηνκαι στα γύρω ύδατα έχουν μειώσει τις, ποσοστό που, όπως είπε, ήταν αυξημένο κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τα στοιχεία που είχε λάβει την προηγούμενη ημέρα. Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευσή του να μεταφέρει τις επιχειρήσεις κατά τωναπό τη θάλασσα στη στεριά, χωρίς να κατονομάσει χώρες στις οποίες σκοπεύει να διατάξει πλήγματα, σημειώνοντας ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις θα είναι ευκολότερες σε σύγκριση με επιθέσεις σε σκάφη εν πλω.Ο Τραμπ εμφανίστηκε τελευταίος στη σκηνή, αφού προηγήθηκαν τα μέλη του «Board of Peace», και ξεκίνησε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι πρόκειται για «μια πολύ συναρπαστική ημέρα, που προετοιμαζόταν εδώ και καιρό», ενώ η φωνή του ακούστηκε βραχνή, μετά τη χθεσινή μακρά ομιλία του στο Νταβός διάρκειας άνω των 70 λεπτών. Υποστήριξε ότι «όλοι θέλουν να είναι μέρος» του νέου σχήματος, επισημαίνοντας ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν έχουν ακόμη υπογράψει. Πρόσθεσε ότι θα συνεργαστούν «με πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών».Αναφερόμενος στη διεθνή ατζέντα, επανέλαβε τη ρητορική του για τον τερματισμό πολέμων, λέγοντας ότι «έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» και ότι «έχουμε διευθετήσει οκτώ πολέμους», εκτιμώντας πως «έρχεται σύντομα άλλος ένας», αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως είπε, ήταν η σύγκρουση που «νόμιζα ότι θα ήταν εύκολη», αλλά «αποδείχθηκε πιθανόν η πιο δύσκολη». Παράλληλα, είπε ότι «σήμερα, ο κόσμος είναι πλουσιότερος, ασφαλέστερος και πολύ πιο ειρηνικός από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο» και πρόσθεσε: «Σβήσαμε όλες αυτές τις φωτιές που πολλοί άνθρωποι δεν γνώριζαν, συμπεριλαμβανομένου και εμού».Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον Τόνι Μπλερ, σημειώνοντας ότι δεν θα είναι μέλος του Συμβουλίου, αλλά θα συμμετέχει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο, όπως είπε, θα υλοποιήσει το όραμα του οργάνου στη Γάζα. «Σ' ευχαριστούμε, Τόνι, που είσαι εδώ. Το εκτιμούμε», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.