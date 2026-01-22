Ροδρίγκες: Χωρίς φόβο ο διάλογος της Βενεζουέλας με τις ΗΠΑ
Ο Λευκός Οίκος προαναγγέλλει πρόσκληση προς την προσωρινή πρόεδρο – Διπλωματικές επαφές μετά τις δραματικές εξελίξεις στο Καράκας

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε χθες Τετάρτη πως έχει αρχίσει διαδικασία διαλόγου με τις ΗΠΑ «χωρίς κανέναν φόβο», ενώ ο Λευκός Οίκος έκανε σαφές πως έχει σκοπό να την προσκαλέσει σε ημερομηνία που μένει να διευκρινιστεί.

«Βρισκόμαστε σε διαδικασία διαλόγου, συνεργασίας με τις ΗΠΑ, χωρίς κανέναν φόβο, για να αντιμετωπιστούν οι διαφορές απόψεων, οι δυσκολίες, οι πιο ευαίσθητες και οι λιγότερο ευαίσθητες, για να θιγούν μέσω της οδού της διπλωματίας», ανέφερε η προσωρινή αρχηγός του κράτους κατά τη διάρκειά συνάντησής της με αυτοδιοικητικούς αξιωματούχους--δημάρχους και κυβερνήτες πολιτειών--μερικές εβδομάδες αφού ορκίστηκε και ανέλαβε, την 5η Ιανουαρίου, δυο ημέρες μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στην καρδιά της πρωτεύουσας Καράκας από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ.

