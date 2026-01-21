Κόκκινος συναγερμός σε Σικελία και Σαρδηνία λόγω του κυκλώνα Χάρι: Πλημμύρες και κύματα 9 μέτρων, δείτε τα ορμητικά νερά να εισβάλουν σε εστιατόριο
Βίντεο και εικόνες δείχνουν την μανία του κυκλώνα, που σάρωσε την κεντρική Μεσόγειο με έντονα φαινόμενα, σοβαρά προβλήματα και καταστροφές
Οι αρχές προχώρησαν σε εκκενώσεις παραθαλάσσιων περιοχών, ενώ τα σχολεία παρέμειναν κλειστά και απαγορεύτηκε η πρόσβαση στις παραλίες. Στη Σικελία, οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι και τα κύματα δημιούργησαν φαινόμενα που περιγράφηκαν ως «τσουνάμι» και σκέπασαν δρόμους και πλατείες σε παράκτιες περιοχές. Συνολικά 190 άτομα απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα σπίτια τους.
A powerful storm surge flooded streets and pushed debris inland last night in Letojanni, Sicily, Italy. pic.twitter.com/SJb1JJZ47d— Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 21, 2026
Powerful storm surge hits Letojanni, Sicily, Italy 🇮🇹 (20.01.2026)pic.twitter.com/6ZHi3QFWEA— Disaster News (@Top_Disaster) January 20, 2026
Εντυπωσιακές εικόνες από τη μανία του φαινομένου καταγράφηκαν στη Μαζάρα ντελ Βάλο, όπου τα κύματα ξεπέρασαν τα 8 μέτρα, ενώ στην Κατάνια έφτασαν τα 5 μέτρα. Στην περιοχή της Μεσσήνης, τμήμα της παραλιακής οδού στη Σάντα Τερέζα ντι Ρίβα κατέρρευσε, ενώ ο μεγάλος όγκος νερού αύξησε τον κίνδυνο κατολισθήσεων.
La mia Sicilia trafitta nell'anima 💔 mai visto niente di simile 😔— Feli ✨ 💚 #Mertes era 🪸🔥 (@Fe_li__) January 21, 2026
Un caro abbraccio a tutte le amiche siciliane 🫂❤️#CicloneHarry#Sicilia pic.twitter.com/Ke1NgMEsMt
Στην Καλαβρία, στο Κροτόνε, διατάχθηκε η εκκένωση δύο γειτονιών, μέρος του παλιού νεκροταφείου κατέρρευσε, παρασύροντας περίπου 20 φέρετρα σε χαράδρα. Αντίστοιχα, στη Σαρδηνία, η θάλασσα εισχώρησε σε παράκτιους οικισμούς στην περιοχή του Κάλιαρι, με δρόμους να κλείνουν λόγω πλημμυρών. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μόνο το τελευταίο 12ωρο πραγματοποιήθηκαν 65 επεμβάσεις διάσωσης.
Storm surge flooded the dining room of a seafront restaurant in Catania, Sicily, as Cyclone Harry brought heavy rain, strong winds and coastal flooding to southern Italy. pic.twitter.com/kb9bEnPjV9— AccuWeather (@accuweather) January 21, 2026
Eyewitness footage from Mazzeo in Italy's Sicily shows powerful wave surges caused by Cyclone Harry.— TRT World (@trtworld) January 21, 2026
Authorities issued a red alert, warning of torrential rain, hurricane-force winds and dangerous storm surges.
Emergency services are on high alert and are urging residents to… pic.twitter.com/UYOki2yDDH
De violentes vagues de tempête ont endommagé la voie ferrée aujourd’hui à Scaletta Zanclea, dans la province de Messine, en Sicile.— Enock LUBONO AYEL (@EnockLubono) January 21, 2026
Un impact direct de la mer déchaînée sur les infrastructures côtières.
📍 Sicile, Italie 🇮🇹
🗓️ 21 janvier#Tempête #SurcoteMarine #Sicile… pic.twitter.com/IRkt7gmXy4
🇮🇹 Sicilia, Italia— Silvio Bertoldi (@SilviusBerthold) January 21, 2026
Le conseguenze della tempesta ciclonica che ha devastato l'isola per due giorni. La potenza delle onde può essere valutata qui e qui.#Italia #SistemiMeteorologici pic.twitter.com/T059rQy4pN
IMPRESIONANTE!— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) January 20, 2026
🌀
La tormenta Harry, formada en el Mediterráneo por un profundo sistema de baja presión, ha originado un violento temporal con intensas lluvias y muy fuertes vientos vientos.
Enormes olas golpearon e inundaron muchas localidades en la Isla de Sicilia, Italia 🇮🇹… pic.twitter.com/YNka7hA3zZ
Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στη Μάλτα, όπου η κακοκαιρία διήρκεσε πάνω από 24 ώρες. Ακυρώθηκαν πτήσεις και θαλάσσια δρομολόγια, δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν και σημειώθηκαν ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και υποδομές. Οι άνεμοι έφτασαν τα 104 χλμ./ώρα σε μετεωρολογικό σταθμό της Βαλέτας, με ισχυρό κυματισμό να πλήττει περιοχές όπως Μπιρζεμπούγκα, Μαρσασκάλα, Σλιέμα και Σεντ Τζούλιανς.
The powerful storm surge hit Marsaskala, Malta 🇲🇹 (20.01.2026)— Disaster News (@Top_Disaster) January 21, 2026
Video: NET News pic.twitter.com/sfStBwzhPs
Μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Μάλτας είχε ανταποκριθεί σε πάνω από 180 περιστατικά, ενώ ο στρατός κλήθηκε να συνδράμει πλοία που αντιμετώπιζαν δυσκολίες λόγω της θαλασσοταραχής.
Storm Harry, Malta but his is tame compared to what is happening on the most exposed eastern coast. pic.twitter.com/Qn4rWz1Zz1— Mislein (@Mislein) January 20, 2026
Οι κάτοικοι κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, με πορτοκαλί προειδοποιήσεις να παραμένουν σε ισχύ και βασικές υπηρεσίες να αναστέλλονται προσωρινά.
A resident shared a moment as massive waves from Storm Harry burst into her home last night. 📍Marsascala, Malta 🇲🇹 pic.twitter.com/1p9jzmWQAU— Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 21, 2026
Ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ οι ζημιές
Σύμφωνα με την Ιταλική Πολιτική Προστασία, οι ζημιές από το κύμα κακοκαιρίας που τις ώρες αυτές πλήττει τη Σικελία, ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ. «Τις περασμένες ώρες επικεντρωθήκαμε μόνο στις επιχειρήσεις διάσωσης. Τώρα άρχισε και η καταγραφή των ζημιών, οι οποίες είναι τεράστιες, ιδίως στην περιοχή του νησιού μας που βρέχεται από το Ιόνιο», δήλωσε ο πρόεδρος της περιφέρειας της Σικελίας, Ρενάτο Σκιφάνι.
Ο Τύπος αναφέρει ότι το κύμα σφοδρής κακοκαιρίας προκάλεσε μεγάλες ζημιές και στον τομέα της αλιείας, βασικής σημασίας για τον οικονομικό ιστό του νησιού. Οι βάρκες ψαράδων που έχουν καταστραφεί, είναι αμέτρητες. Ο κυκλώνας «Χάρι» προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στην Καλαβρία, κυρίως στην πόλη του Καταντζάρο. Πριν από λίγο, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν από αυτοκίνητο έναν εργαζόμενο εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος κινδύνευσε να πνιγεί.
