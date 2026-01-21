Kυκλώνας «Χάρι»: Ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ οι ζημιές από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη Σικελία

Whoahh! Cirò Marina, in Calabria, Italy getting battered by Storm Harry....



📹 Nicodemo Amorusopic.twitter.com/73ufZPJGEE — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 21, 2026

Depuis lundi 19 janvier, le cyclone Harry balaie le sud de l'Italie avec des vents allant jusqu'à 120 km/h et des vagues hautes de plus de 9 m par endroits. Si la tempête Harry n'a pas fait de victimes, les dégâts en Sicile, en Sardaigne et en Calabre sont nombreux. #JT13H pic.twitter.com/qvR9jRtcUX — franceinfo (@franceinfo) January 21, 2026

Σύμφωνα με την, οι ζημιές από το κύμα κακοκαιρίας που τις ώρες αυτές πλήττει τη, ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Οι παραθαλάσσιες περιοχές του, της, τωνκαι τηςέχουν χτυπηθεί από τον κυκλώνα «Χάρι» και η Πολιτική Προστασία, μαζί με την Πυροσβεστική, καταβάλλει αδιάκοπες προσπάθειες για τη μεταφορά πολιτών που ζουν σε ισόγεια σπίτια, σε ασφαλείς περιοχές. Έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα, ενώ εκατοντάδες δέντρα σε παραλιακούς δρόμους έπεσαν εξαιτίας του ανέμου.«Τις περασμένες ώρες επικεντρωθήκαμε μόνο στις επιχειρήσεις διάσωσης. Τώρα άρχισε και η καταγραφή των ζημιών, οι οποίες είναι τεράστιες, ιδίως στην περιοχή του νησιού μας που βρέχεται από το Ιόνιο», δήλωσε ο πρόεδρος της περιφέρειας της Σικελίας, Ρενάτο Σκιφάνι.Ο Τύπος αναφέρει ότι το κύμα σφοδρής κακοκαιρίας προκάλεσε μεγάλες ζημιές και στον τομέα της αλιείας, βασικής σημασίας για τον οικονομικό ιστό του νησιού. Οι βάρκες ψαράδων που έχουν καταστραφεί, είναι αμέτρητες. Ο κυκλώνας «Χάρι» προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στην Καλαβρία, κυρίως στην πόλη του Καταντζάρο. Πριν από λίγο, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν από αυτοκίνητο έναν εργαζόμενο εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος κινδύνευσε να πνιγεί.