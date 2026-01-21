Έπαινοι Ρούτε για τον Τραμπ στο Νταβός: Χωρίς την πίεσή του, η Ευρώπη δεν θα αποφάσιζε να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες
Η βασική προτεραιότητα της Ευρώπης πρέπει να είναι η Ουκρανία και όχι η Γροιλανδία, επισήμανε ο επικεφαλής του NATO
Θέση υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ πήρε, στη διάρκεια ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ο Μαρκ Ρούτε, λέγοντας πως η δική του πίεση στην Ευρώπη ήταν, ουσιαστικά, εκείνη που την υποχρέωσε να λάβει «κρίσιμα» μέτρα όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες της.
Μιλώντας σε μια συζήτηση με τίτλο «Μπορεί η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της;» μαζί με μια σειρά Ευρωπαίων ηγετών, ο Ρούτε ρώτησε το ακροατήριο αν «πραγματικά πιστεύει ότι, χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ», αρκετές ευρωπαϊκές χώρες θα είχαν αυξήσει τις αμυντικές τους δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ τους. «Με τίποτα. Χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτό δεν θα είχε συμβεί ποτέ», είπε, ενώ επισήμανε πως η βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη πρέπει να είναι η Ουκρανία και όχι η Γροιλανδία.
Απευθυνόμενος στο ακροατήριο, ο Ρούτε είπε ακόμα: «Δεν είμαι δημοφιλής σε εσάς τώρα επειδή υπερασπίζομαι τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι μπορούμε να είμαστε ευτυχείς που είναι εκεί, γιατί μας έχει αναγκάσει στην Ευρώπη να αναλάβουμε τις συνέπειες και να φροντίσουμε περισσότερο για την άμυνά μας».
Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ευρώπη, είπε ακόμα ο Ρούτε, κάτι που αποδεικνύει ότι «εξακολουθούν να επενδύουν σημαντικά στην ευρωπαϊκή άμυνα». Καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει επίσης να στείλει περισσότερους στρατιώτες στην Ασία, είναι «λογικό να αναμένουν από εμάς στην Ευρώπη να αναλάβουμε περισσότερες ευθύνες με την πάροδο του χρόνου», πρόσθεσε.
Η Ευρώπη θα εργαστεί για να αναλάβει περισσότερες αμυντικές ικανότητες στην ήπειρο, ενώ μια «ισχυρή, συμβατική» παρουσία των ΗΠΑ θα παραμείνει επίσης εκεί, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ. «Αλλά και πάλι, είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα είχαμε λάβει αυτές τις αποφάσεις, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως για την ευρωπαϊκή και την καναδική πλευρά του ΝΑΤΟ, ώστε να ωριμάσουν πραγματικά στον κόσμο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο», δήλωσε ο Ρούτε.
