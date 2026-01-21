Τραμπ και Ερντογάν συζήτησαν για Συρία, Γάζα και Ισλαμικό Κράτος σε τηλεφωνική επικοινωνία τους
Τραμπ και Ερντογάν συζήτησαν για Συρία, Γάζα και Ισλαμικό Κράτος σε τηλεφωνική επικοινωνία τους

H Τουρκία εξετάζει ακόμη αν ο Ερντογάν θα πρέπει να ενταχθεί στην πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ «Συμβούλιο Ειρήνης»

Τραμπ και Ερντογάν συζήτησαν για Συρία, Γάζα και Ισλαμικό Κράτος σε τηλεφωνική επικοινωνία τους
Ο Tούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν συζήτησε τις εξελίξεις στη Συρία και τη Γάζα με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες, Τρίτη, καθώς η υποστηριζόμενη από την Τουρκία κυβέρνηση της Συρίας ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός με τις συμμαχικές των ΗΠΑ κουρδικές δυνάμεις έπειτα από συγκρούσεις που διάρκεσαν ημέρες.

Εξάλλου η Τουρκία εξετάζει αν ο Ερντογάν θα πρέπει να ενταχθεί στην πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ «Συμβούλιο Ειρήνης».

«Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στη Συρία, ότι η ενότητα, η αρμονία και η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας είναι σημαντικές για την Τουρκία», ανέφερε σε δήλωσή της η τουρκική προεδρία. «Νωρίτερα ο Τραμπ είχε δηλώσει πως είχε μια «πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία» με τον Ερντογάν, χωρίς να επεκταθεί.

Η κυβέρνηση της Συρίας κατέλαβε αυτή την εβδομάδα εκτάσεις στις βορειοανατολικές περιοχές της χώρας και έδωσε στις υπό τους Κούρδους Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) προθεσμία τεσσάρων ημερών για να συμφωνήσουν να ενσωματωθούν στις κεντρικές κρατικές δομές.

Ο κύριος σύμμαχος των SDF, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ότι η σύμπραξη με την οργάνωση άλλαξε φύση αφότου προέκυψε η νέα κυβέρνηση της Συρίας.

Η τουρκική προεδρία πρόσθεσε πως ο Ερντογάν και ο Τραμπ συζήτησαν επίσης τη μάχη κατά της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος και την «κατάσταση» των κρατουμένων της στις συριακές φυλακές.

Η Τουρκία θεωρεί τις SDF τρομοκρατική οργάνωση που συνδέεται με το εκτός νόμου Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK). Η Άγκυρα, η οποία είναι, σύμφωνα με το Ρόιτερς, ο κύριος ξένος υποστηρικτής της νέας κυβέρνησης της Συρίας, έχει επαινέσει τις κινήσεις της Δαμασκού εναντίον των SDF.

Ο Ερντογάν είπε στον Τραμπ ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συντονίζεται με την Ουάσινγκτον σε ό,τι αφορά τη Γάζα, δήλωσε η τουρκική προεδρία.

Κλείσιμο
«Ο πρόεδρος Ερντογάν ευχαρίστησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την πρόσκληση στο Συμβούλιο Ειρήνης της Γάζας», πρόσθεσε.

Νωρίτερα χθες, Τρίτη, η Τουρκία είχε δηλώσει πως ο Ερντογάν θα αποφασίσει σύντομα αν θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία. Η Τουρκία έχει επικρίνει την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την γενοκτονία, ενώ το Ισραήλ έχει επανειλημμένα αντιταχθεί σε ενδεχόμενο ρόλο της Τουρκίας στη Γάζα.

Πολλοί ειδικοί σε θέματα δικαιωμάτων λένε πως ένα συμβούλιο υπό την ηγεσία του Τραμπ, που θα επέβλεπε τις υποθέσεις ενός ξένου εδάφους, θα έμοιαζε με αποικιοκρατική δομή. Διπλωμάτες εκφράζουν φόβους ότι ένα τέτοιο συμβούλιο για παγκόσμια ζητήματα θα μπορούσε να βλάψει το έργο των Ηνωμένων Εθνών.

Μεταξύ αυτών που ο Λευκός Οίκος έχει διορίσει στο συμβούλιο είναι ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ.
