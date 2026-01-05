Επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν: Η Βενεζουέλα δεν πρέπει να οδηγηθεί σε αστάθεια
Επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν: Η Βενεζουέλα δεν πρέπει να οδηγηθεί σε αστάθεια

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του «είναι στο πλευρό του φιλικού λαού της Βενεζουέλας στον αγώνα του για ευημερία, ειρήνη και ανάπτυξη»

Σε δηλώσεις προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου,  όπου μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη Βενεζουέλα, τονίζοντας ότι η Τουρκία εργάζεται για το καλύτερο και το σωστό τόσο για τη χώρα του όσο και για τον λαό της Βενεζουέλας.

Ο Ερντογάν τόνισε τη σημασία της αλληλεγγύης μεταξύ των δύο χωρών, ειδικά σε δύσκολες στιγμές, και επανέλαβε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τον λαό της Βενεζουέλας στον αγώνα για ευημερία και ανάπτυξη.

Στη συνέχεια, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου τόνισε τη σημασία της αποφυγής της αστάθειας στη Βενεζουέλα και κατέστησε σαφή την ευαισθησία της Τουρκίας για το θέμα.

«Η Τουρκία και ο τουρκικός λαός θα συνεχίσουν με αποφασιστικότητα να στέκονται στο πλευρό του φιλικού λαού της Βενεζουέλας στον αγώνα του για ευημερία, ειρήνη και ανάπτυξη» πρόσθεσε.
