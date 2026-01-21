«Ο Θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου»: Παράπονα, επιθέσεις και... Hells Angels στην επετειακή ομιλία του Τραμπ

Καμιά σχέση με την «πραγματικότητα»

σχολίασε σαρκαστικά μέσω X η

, υπεύθυνη για την κομματική πειθαρχία («whip») της κοινοβουλευτικής ομάδας των δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, παραθέτοντας δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με μελέτη που διαπίστωση πως είναι οι Αμερικανοί αυτοί που επωμίζονται το κόστος των βαρύτερων τελωνειακών δασμών του ρεπουμπλικάνου.

Hells Angels

Πηδώντας από το ένα ζήτημα στο άλλο, επαναλαμβανόμενος συχνά, πάντως χωρίς να δείξει την ενέργεια που αποτελεί σήμα κατατεθέν των προεκλογικών ομιλιών του, ο γηραιότερος πρόεδρος που εξελέγη ποτέ στις ΗΠΑ καυχήθηκε ακόμη πως έχει στο τσεπάκι την υποστήριξη της πιο διαβόητης συμμορίας μηχανόβιων στον κόσμο.

«Μου αρέσουν οι

. Με ψήφισαν. Με προστάτευσαν», πέταξε, αναφερόμενος στην ομάδα δικυκλιστών που το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης χαρακτηρίζει «εγκληματική οργάνωση».