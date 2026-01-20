Ο απρόβλεπτος Τραμπ και το ρήγμα στο ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία: Γιατί η Ρωσία δεν μπορεί ακόμα να... πανηγυρίσει για τη σύγκρουση των ΗΠΑ με την Ευρώπη

@StandUpForTrmp

Russian state media is making fun of the rising tensions between the United States and Europe over Greenland. The newspaper Moskovskij Komsomolets compares the situation to an "asylum," with Trump as the "mad chief physician." pic.twitter.com/ikAKym4Ubh — Inno (@Inno_casteleyn) January 20, 2026

Την ίδια στιγμή, το ρωσικό δίκτυο συμμαχιών διαλύεται κομμάτι-κομμάτι. Η ανατροπή του Σύρου δικτάτορα,, αποτέλεσε βαρύ πλήγμα. Το Ιράν, στενός σύμμαχος της Ρωσίας, δέχθηκε αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα, ενώ νέα σύγκρουση δεν αποκλείεται.Η σύλληψη του Βενεζουελάνου προέδρου Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις προστέθηκε στις ταπεινώσεις. Και οι ψίθυροι για την Κούβα εντείνουν το αίσθημα περικύκλωσης.Η Μόσχα χλεύαζε επί δεκαετίες τη μεταπολεμική διεθνή τάξη ως δυτικό εργαλείο. Τώρα βλέπει την. Αλλά η νίκη αυτή συνοδεύεται από φόβο. Ηίσως αποδειχθεί πιο δύσκολη από έναν σταθερό, προβλέψιμο αντίπαλο.Όπως έγραψε ανήσυχα η ρωσική εφημερίδα Moskovskij Komsomolets, αποκαλώντας τον Τραμπ «»: «».