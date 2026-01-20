Μάχη για τους αγνοούμενους της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία δίνουν τα σωστικά συνεργεία - Εγκατέστησαν γερανούς για να σηκώσουν τα βαγόνια, δείτε βίντεο

Το έδαφος σταθεροποιήθηκε με τεχνικές παρεμβάσεις και επιχωματώσεις που έγιναν άμεσα στον τόπο της τραγωδίας προκειμένου να μπορέσουν να δουλέψουν οι γερανοί για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν θύματα εγκλωβισμένα κάτω από τα βαγόνια

Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, γεγονός που ανεβάζει τον αριθμό των θυμάτων σε 42. Η αγωνία όμως κορυφώνεται, αφού σύμφωνα με αναφορές οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 40 και ο απολογισμός των θυμάτων δεν είναι ακόμη οριστικός, 48 ώρες μετά το δυστύχημα.



Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθούν και άλλοι νεκροί. Προκειμένου να επιταχυνθούν οι έρευνες και να λήξει η αγωνία των συγγενών των αγνοουμένων, στον τόπο της τραγωδίας τα σωστικά συνεργεία έχουν μεταφέρει μεγάλους γερανούς, προκειμένου να μπορέσουν να σηκώσουν τα βαγόνια που έχουν εκτροχιαστεί και ανατραπεί, αφού εκεί εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί κι άλλα θύματα. Τα σωστικά συνεργεία προχώρησαν σε πρώτη φάση σε εργασίες σταθεροποίησης του εδάφους, με ειδικά υποστηλώματα και επιχωματώσεις: Και οι Ισπανοί, όπως είχε συμβεί και στην περίπτωση της τραγωδίας των Τεμπών, παρενέβησαν άμεσα στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας με στόχο να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα θύματα. Μάλιστα, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Ισπανίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν τόσο τους γερανούς φαίνονται όσο και η επιχωμάτωση που έχει γίνει για να πατήσουν τα βαρέως τύπου μηχανήματα για να σηκώσουν τα βαγόνια και να βγάλουν τους νεκρούς που αγνοούνται ακόμη.















Δύο γιγαντιαίοι γερανοί σε δύσκολες συνθήκες



Οι δύο τεράστιοι γερανοί στον τόπο της τραγωδίας έχουν ικανότητα ανύψωσης 300 και 400 τόνων αντίστοιχα. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα El Pais ο επικεφαλής των εργασιών της εταιρείας που βρίσκεται στο σημείο, Ραφαέλ Μαρίν, οι γερανοί έφτασαν τη Δευτέρα υπό τη συνοδεία της Πολιτικής Προστασίας της Ισπανίας (Guardia Civil), ακολουθώντας μια χωμάτινη διαδρομή.



Παρά τις δυσκολίες του εδάφους στον τόπο του δυστυχήματος οι δύο γερανοί σταθεροποιήθηκαν και λίγο μετά τα μεσάνυχτα ξεκίνησε η ανύψωση του βαγονιού νούμερο 8 του συρμού της Iryo, του μοναδικού που είχε ανατραπεί πάνω στις γραμμές.

Τη στιγμή που άρχισε να ανυψώνεται το βαγόνι στην Ισπανία, εντοπίστηκε η σορός ενός ατόμου, γεγονός που οδήγησε στην άμεση διακοπή των εργασιών.









Κρίσιμος ρόλος του βαγονιού 6 στην έρευνα



Όπως δήλωσε το πρωί ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας Όσκαρ Πουέντε, σε συνέντευξή του στο RNE, το βάρος της σημερινής επιχείρησης πέφτει στο βαγόνι 6, το οποίο εκτροχιάστηκε πρώτο και θεωρείται κομβικό για τη διαλεύκανση των αιτίων του δυστυχήματος. Το συγκεκριμένο βαγόνι έχει ακινητοποιηθεί κατόπιν εντολής της Πολιτικής Προστασίας και δεν πρόκειται να μετακινηθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης εξέτασή του. Πηγές αναφέρουν πως σε αυτά τα δύο βαγόνια βρίσκονταν περίπου 50 άτομα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικοί της αστυνομίας θα προχωρήσουν σε λεπτομερή φωτογράφιση και συλλογή κρίσιμων δειγμάτων, καθώς το συγκεκριμένο βαγόνι ενδέχεται να περιέχει στοιχεία που εξηγούν το πώς και το γιατί έγινε ο εκτροχιασμός. Μόλις ολοκληρωθεί η επιτόπια έρευνα και διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν άλλα θύματα, θα επιτραπεί η μετακίνηση του υλικού για την αποδέσμευση της γραμμής.



Η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF) έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ζητήσει τη μεταφορά του υλικού των δύο τρένων στη Μαδρίτη, ώστε να υποβληθεί σε εργαστηριακούς ελέγχους. Παράλληλα, θα ανακτηθούν τα δεδομένα από τους καταγραφείς πορείας –τα λεγόμενα «μαύρα κουτιά»– που περιλαμβάνουν συνομιλίες μηχανοδηγών και στοιχεία ταχύτητας.







Δύσβατο το έδαφος και κίνδυνος καθυστερήσεων



Ενώ οι γερανοί εργάζονται στο σημείο του συρμού της Iryo, συνεργεία επιχειρούν και κοντά στον συρμό Alvia της Renfe, ο οποίος κατέληξε σε πρανές. Το έδαφος χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσβατο, με θάμνους και δέντρα, γεγονός που δυσχεραίνει τη σταθεροποίηση του χώρου. «Είναι μια πολύ απότομη περιοχή», υπογράμμισε ο Όσκαρ Πουέντε, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια των χειρισμών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.



Οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση, καθώς η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας προβλέπει βροχοπτώσεις από το μεσημέρι της Τετάρτης.



Νοσηλείες, αγνοούμενοι και οι τρεις μηχανοδηγοί



Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 39 τραυματίες παραμένουν νοσηλευόμενοι – 35 ενήλικες και τέσσερα παιδιά. Από αυτούς, 13 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο αναφοράς της Κόρδοβα, πέντε σε μονάδες εντατικής φροντίδας και οκτώ σε απλούς θαλάμους. Οι υπόλοιποι βρίσκονται σε ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία της Κόρδοβα και της Ουέλβα.



Στα δύο τρένα επέβαιναν τρεις μηχανοδηγοί. Ο μηχανοδηγός του Alvia, ο 27χρονος Πάμπλο από το Αλκορκόν, σκοτώθηκε ακαριαία. Ο μηχανοδηγός του Iryo βγήκε αλώβητος, ενώ ένας τρίτος οδηγός, που επέβαινε ως επιβάτης, επίσης δεν τραυματίστηκε.