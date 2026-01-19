Τα πρόσωπα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία: Η 6χρονη που έχασε γονείς, αδερφό και ξάδερφο, οι δημοσιογράφοι που είχαν το δώρο του βασιλιά Φελίπε



Νεκροί δημοσιογράφος και φωτορεπόρτερ που μετέφεραν δώρο στον βασιλιά Φελίπε ΣΤ’

Όσκαρ Τόρο και Μαρία Κλάους

Το δυστύχημα και τα πρώτα ευρήματα

Ο εκτροχιασμός σημειώθηκε κοντά στο Ανταμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβας, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης. Τα εκτροχιασμένα βαγόνια συγκρούστηκαν με διερχόμενο συρμό από την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα και το δεύτερο τρένο να βγει από τις ράγες.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters και η οποία έχει ενημερωθεί για τα πρώτα ευρήματα της έρευνας, οι τεχνικοί που εξέτασαν τις ράγες στο σημείο του δυστυχήματος εντόπισαν

στον σύνδεσμο που ενώνει τα τμήματα της σιδηροτροχιάς. Όπως εκτιμάται, η βλάβη αυτή υπήρχε εδώ και αρκετό διάστημα και είχε δημιουργήσει κενό ανάμεσα στα τμήματα της ράγας, το οποίο

καθώς συνέχιζαν να διέρχονται συρμοί από το συγκεκριμένο σημείο.

Η πηγή, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, ανέφερε ότι οι τεχνικοί θεωρούν τον

καθοριστικό στοιχείο για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών του δυστυχήματος. Φωτογραφία που αποτυπώνει το κενό στη ράγα, και η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από την Guardia Civil, έχει ήδη συμπεριληφθεί στο αποδεικτικό υλικό, με το σημείο να έχει σημανθεί και να εξετάζεται από πραγματογνώμονες.

Η ισπανική Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF), που έχει αναλάβει τη συνολική διερεύνηση του δυστυχήματος, δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό. Αντίστοιχα, δεν υπήρξε επίσημη αντίδραση ούτε από τον ισπανικό διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών Adif ούτε από το υπουργείο Μεταφορών της Ισπανίας, που εποπτεύει τη CIAF.

Ο πρόεδρος της Renfe, Alvaro Fernández Heredia, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser, δήλωσε ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα για τα αίτια, χαρακτήρισε ωστόσο τις συνθήκες του δυστυχήματος

, προσθέτοντας ότι «το ανθρώπινο λάθος ουσιαστικά αποκλείεται».