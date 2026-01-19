Τα πρόσωπα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία: Η 6χρονη που έχασε γονείς, αδερφό και ξάδερφο, οι δημοσιογράφοι που είχαν το δώρο του βασιλιά Φελίπε
Τα πρόσωπα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία: Η 6χρονη που έχασε γονείς, αδερφό και ξάδερφο, οι δημοσιογράφοι που είχαν το δώρο του βασιλιά Φελίπε
Η οικογένεια Ζαμοράνο Άλβαρεζ είχε περάσει το Σαββατοκύριακο στη Μαδρίτη όπου είχε παρακολουθήσει τον αγώνα μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Λεβάντε για το ισπανικό πρωτάθλημα
Τουλάχιστον 40 είναι οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων στη νότια Ισπανία. Ο εκτροχιασμός σημειώθηκε κοντά στο Ανταμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβας, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης. Βαγόνια εκτροχιάστηκαν και συγκρούστηκαν με διερχόμενο συρμό από την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα συρμοί και από το δεύτερο τρένο να βγουν από τις ράγες.
Το σιδηροδρομικό δυστύχημα άφησε ένα 6χρονο κοριτσάκι ορφανό, αφού έχασε τους γονείς, τον αδερφό και τον ξάδερφό της. Η οικογένεια Ζαμοράνο-Άλβαρεζ με καταγωγή από την Πούντα Ουμπρία, κατοικούσε στην Αλχαράκε και επέστρεφε στο σπίτι της με το τρένο από τη Μαδρίτη στην Ουέλβα, μετά από ένα Σαββατοκύριακο στην ισπανική πρωτεύουσα, όπου είχε παρακολουθήσει τον αγώνα μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Λεβάντε για το ισπανικό πρωτάθλημα, σύμφωνα με το rtve.es.
Μετά τη σύγκρουση των τρένων χάθηκε κάθε επαφή με την οικογένεια, με συγγενείς και φίλους να κάνουν εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τους εντοπίσουν.
Ο δήμος της Πούντα Ουμπρία επιβεβαίωσε την εύρεση των σορών του Φέλιξ Ζαμοράνο, της Κριστίνα Άλβαρεζ, του Πέπε Ζαμοράνο και του 12χρονου Πέπε Ζαμοράνο. Ο δήμαρχος της πόλης, Χοσέ Κάρλος Ερνάντες Κασίνο μετέβη στην Κόρδοβα για να στηρίξει τα μέλη της οικογένειας.
Μια παλιά φίλη της Κριστίνα, η Σόρι Ρουίζ, απάντησε γράφοντας: «Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια. Είθε ο Θεός να τους δώσει δύναμη. Είναι μια μεγάλη απώλεια για όλους. Σοκαρίστηκα από την είδηση. Η Κριστίνα ήταν συμμαθήτριά μου στο σχολείο και περάσαμε πολλά χρόνια μαζί. Είθε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της και να δώσει δύναμη στην οικογένειά της. Δεν μπορώ να φανταστώ τον πόνο που νιώθουν η οικογένειά της και οι αγαπημένοι της».
Το σιδηροδρομικό δυστύχημα άφησε ένα 6χρονο κοριτσάκι ορφανό, αφού έχασε τους γονείς, τον αδερφό και τον ξάδερφό της. Η οικογένεια Ζαμοράνο-Άλβαρεζ με καταγωγή από την Πούντα Ουμπρία, κατοικούσε στην Αλχαράκε και επέστρεφε στο σπίτι της με το τρένο από τη Μαδρίτη στην Ουέλβα, μετά από ένα Σαββατοκύριακο στην ισπανική πρωτεύουσα, όπου είχε παρακολουθήσει τον αγώνα μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Λεβάντε για το ισπανικό πρωτάθλημα, σύμφωνα με το rtve.es.
Μετά τη σύγκρουση των τρένων χάθηκε κάθε επαφή με την οικογένεια, με συγγενείς και φίλους να κάνουν εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τους εντοπίσουν.
Η 6χρονη που επέζησεΗ 6χρονη κόρη της οικογένειας διασώθηκε στον τόπο της σύγκρουσης. Αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Reina Sofia της Κόρδοβα με ένα τραύμα στο κεφάλι που χρειάστηκε τρία ράμματα, παρέμεινε για ώρες υπό την φύλαξη των αστυνομικών μέχρι να μπορέσει να συναντήσει τους συγγενείς της. Αυτή τη στιγμή, η ανήλικη ξεκουράζεται με τη γιαγιά της σε ένα ξενοδοχείο της Κόρδοβα.
Ο δήμος της Πούντα Ουμπρία επιβεβαίωσε την εύρεση των σορών του Φέλιξ Ζαμοράνο, της Κριστίνα Άλβαρεζ, του Πέπε Ζαμοράνο και του 12χρονου Πέπε Ζαμοράνο. Ο δήμαρχος της πόλης, Χοσέ Κάρλος Ερνάντες Κασίνο μετέβη στην Κόρδοβα για να στηρίξει τα μέλη της οικογένειας.
Τριήμερο πένθος για τη νεκρή οικογένεια
Ο κ. Κασίνο έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Δεν ήθελα να το κάνω, γιατί μου φαινόταν υπερβολικό, αλλά αφού επιβεβαίωσα την ανακάλυψη των πτωμάτων των μελών της οικογένειας Ζαμοράνο-Άλβαρεζ, που είχαν χαθεί από χθες το βράδυ λόγω του σιδηροδρομικού ατυχήματος, κήρυξα τριήμερο επίσημο πένθος. Ζούμε αυτές τις στιγμές με βαθιά θλίψη και πόνο. Ωστόσο, παραμένουμε αισιόδοξοι ότι οι δύο κάτοικοι της Πούντα Ουμπρία που εξακολουθούν να αγνοούνται θα βρεθούν ζωντανοί και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την πρόοδο των προσπαθειών αναζήτησης. Μοιράζομαι τη θλίψη όλων των οικογενειών που έχουν πληγεί και τους μεταφέρω την υποστήριξη, το σεβασμό και την αλληλεγγύη ολόκληρου του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των πολιτών. Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες στα δημοτικά κτίρια και όλες οι προγραμματισμένες θεσμικές εκδηλώσεις θα ανασταλούν ως ένδειξη σεβασμού και πένθους».
🚨‼️siguen sin aparecer una Familia de 4 de Huelva, sus nombres son:— Lucia Morales Blanco (@luuciamb12) January 19, 2026
-Felix Zamorano
- Pepe zamorano
-Cristina Alvarez
- Pepe zamorano (hijo)
Porfavor mínima cosa que sepais sería de gran ayuda, personas que fuesen en el tren o viesen a estas personas un momento.#Adamuz #alvia pic.twitter.com/fHcMyMC3ia
Μια παλιά φίλη της Κριστίνα, η Σόρι Ρουίζ, απάντησε γράφοντας: «Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια. Είθε ο Θεός να τους δώσει δύναμη. Είναι μια μεγάλη απώλεια για όλους. Σοκαρίστηκα από την είδηση. Η Κριστίνα ήταν συμμαθήτριά μου στο σχολείο και περάσαμε πολλά χρόνια μαζί. Είθε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της και να δώσει δύναμη στην οικογένειά της. Δεν μπορώ να φανταστώ τον πόνο που νιώθουν η οικογένειά της και οι αγαπημένοι της».
Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγεται το ανδρόγυνο από την Ουέλβα, αποτελούμενο από τον δημοσιογράφο Όσκαρ Τόρο και τη φωτορεπόρτερ Μαρία Κλάους, μια θλιβερή είδηση που επιβεβαιώθηκε από την Ένωση Τύπου της Ουέλβα. «Ήταν ιδιαίτερα αγαπητοί και σεβαστοί μεταξύ των συναδέλφων τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Νεκροί δημοσιογράφος και φωτορεπόρτερ που μετέφεραν δώρο στον βασιλιά Φελίπε ΣΤ’
Σύμφωνα με την εφημερίδα El Mundo, οι δύο δημοσιογράφοι επέστρεφαν στο σπίτι τους με δώρο που θα έδιναν στον βασιλιά Φελίπε ΣΤ’ με αφορμή προγραμματισμένη επίσκεψή του αυτή την Πέμπτη στην Ουέλβα.
Το δυστύχημα και τα πρώτα ευρήματαΟ εκτροχιασμός σημειώθηκε κοντά στο Ανταμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβας, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης. Τα εκτροχιασμένα βαγόνια συγκρούστηκαν με διερχόμενο συρμό από την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα και το δεύτερο τρένο να βγει από τις ράγες.
Οι έρευνες επικεντρώνονται σε σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters και η οποία έχει ενημερωθεί για τα πρώτα ευρήματα της έρευνας, οι τεχνικοί που εξέτασαν τις ράγες στο σημείο του δυστυχήματος εντόπισαν φθορά στον σύνδεσμο που ενώνει τα τμήματα της σιδηροτροχιάς. Όπως εκτιμάται, η βλάβη αυτή υπήρχε εδώ και αρκετό διάστημα και είχε δημιουργήσει κενό ανάμεσα στα τμήματα της ράγας, το οποίο μεγάλωνε σταδιακά καθώς συνέχιζαν να διέρχονται συρμοί από το συγκεκριμένο σημείο.
Η πηγή, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, ανέφερε ότι οι τεχνικοί θεωρούν τον ελαττωματικό σύνδεσμο καθοριστικό στοιχείο για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών του δυστυχήματος. Φωτογραφία που αποτυπώνει το κενό στη ράγα, και η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από την Guardia Civil, έχει ήδη συμπεριληφθεί στο αποδεικτικό υλικό, με το σημείο να έχει σημανθεί και να εξετάζεται από πραγματογνώμονες.
Η ισπανική Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF), που έχει αναλάβει τη συνολική διερεύνηση του δυστυχήματος, δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό. Αντίστοιχα, δεν υπήρξε επίσημη αντίδραση ούτε από τον ισπανικό διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών Adif ούτε από το υπουργείο Μεταφορών της Ισπανίας, που εποπτεύει τη CIAF.
Ο πρόεδρος της Renfe, Alvaro Fernández Heredia, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser, δήλωσε ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα για τα αίτια, χαρακτήρισε ωστόσο τις συνθήκες του δυστυχήματος «παράξενες», προσθέτοντας ότι «το ανθρώπινο λάθος ουσιαστικά αποκλείεται».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα