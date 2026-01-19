Το άκρως απόρρητο καταφύγιο του Τραμπ σε περίπτωση πυρηνικού ολέθρου - Τι κρύβει η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου

Την ώρα που η κοινή γνώμη ασχολείται με την κατασκευή της νέας αίθουσας χορού «φαραωνικών» διαστάσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος «θωρακίζεται» με νέο, εξελιγμένο υπόγειο κέντρο επιχειρήσεων στα έγκατα της γης - Κατασκευάστηκε επί προεδρίας Ρούζβελτ, το χρησιμοποίησε ο αντιπρόεδρος Ντικ Τσέινι μετά την 11η Σεπτεμβρίου