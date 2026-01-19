Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Τα συλλυπητήρια του Πάπα στα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία
Οι ισπανικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τον θάνατο 39 ανθρώπων, ωστόσο ότι ο τελικός αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τα συλλυπητήριά του για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στη νότια Ισπανία την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 39 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη.
Σε τηλεγράφημα, που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου από το Βατικανό, γραμμένο στα ισπανικά και υπογεγραμμένο από τον Καρδινάλιο Γραμματέα του Κράτους Πιέτρο Παρολίν, ο Πάπας εξέφρασε την «εγγύτητα και τη συμπαράστασή» του προς τις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και τις «θερμές του ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών». Παράλληλα, δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένος» από το τραγικό γεγονός.
Στο μήνυμά του, ο Ποντίφικας ενθάρρυνε επίσης τα σωστικά συνεργεία να συνεχίσουν τις προσπάθειες παροχής βοήθειας και ανακούφισης στους πληγέντες, ενώ απηύθυνε την Αποστολική του Ευλογία, «μέσω της μεσιτείας της Παναγίας του Πυλώνα», ως μήνυμα ελπίδας και παρηγοριάς.
Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής κοντά στην πόλη Αδαμούθ, όταν συρμοί τρένου που κατευθυνόταν προς τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκαν και βρέθηκαν στις αντίθετες γραμμές, συγκρουόμενοι με διερχόμενο τρένο. Σύμφωνα με το BBC, στα δύο τρένα επέβαιναν συνολικά περίπου 400 επιβάτες και μέλη του προσωπικού.
Οι ισπανικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τον θάνατο 39 ανθρώπων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο τελικός αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρείχαν φροντίδα σε 122 τραυματίες, εκ των οποίων οι 48 εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.
