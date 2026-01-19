Σύγκρουση τρένων με 39 νεκρούς στην Ισπανία: Ο αριθμός των θυμάτων δεν είναι οριστικός, προειδοποιεί υπουργός
Σύγκρουση τρένων με 39 νεκρούς στην Ισπανία: Ο αριθμός των θυμάτων δεν είναι οριστικός, προειδοποιεί υπουργός

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στο σημείο του δυστυχήματος

Ο απολογισμός των θυμάτων από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ανδαλουσία της Ισπανίας «δεν είναι οριστικός», δήλωσε σήμερα ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, την ώρα που οι αρχές έχουν ήδη ανακοινώσει τον θάνατο τουλάχιστον 39 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 152.

Περισσότερες από 12 ώρες μετά την τραγωδία «ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 39 και δεν είναι οριστικός», τόνισε ο Πουέντε στο Χ, λέγοντας ότι βρίσκεται «καθ’ οδόν» προς το σημείο που σημειώθηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Αδαμούθ, περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια της Μάλαγα, στη νότια Ισπανία.



Στο μεταξύ ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στο σημείο του δυστυχήματος.

«Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ θα μεταβεί το πρωί στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε την Κυριακή στην Αδαμούθ, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση», ανακοίνωσε το γραφείο του.
