Πώς μπορεί να απαντήσει η Ευρώπη στους δασμούς Τραμπ - Ύστατη επιλογή το «εμπορικό μπαζούκα»

Το απόγευμα της Πέμπτης η έκτακτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να οριστεί η ενιαία απάντηση της Ένωσης στον Αμερικανό πρόεδρο - Τι προβλέπει το «εμπορικό μπαζούκα»