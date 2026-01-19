Επιφυλακτικό το Βερολίνο με το «εμπορικό μπαζούκα» που ζήτησε ο Μακρόν κατά των δασμών του Τραμπ
Ο Γερμανός καγκελάριος επιδιώκει συντονισμό με το Παρίσι για την «εμπορική απάντηση» στον Τραμπ, ωστόσο θέλει να αποφύγει την κλιμάκωση
Το Βερολίνο και το Παρίσι θα διαπραγματευτούν μια κοινή στρατηγική για να αποτρέψουν τις τελευταίες απειλές επιβολής δασμών από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ο Φρίντριχ Μερτς ενόψει της συνόδου των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες.
Η γαλλική πλευρά έχει ήδη υψώσει τους τόνους. Το γραφείο του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε την Κυριακή από την ΕΕ να ενεργοποιήσει το λεγόμενο Μέσο Αντιεξαναγκασμού (Anti-Coercion Instrument), το οποίο στις Βρυξέλλες αποκαλείται άτυπα «εμπορικό μπαζούκα», καθώς προβλέπει σκληρά αντίμετρα έναντι τρίτων χωρών που ασκούν οικονομική πίεση.
Η Γερμανία, ωστόσο, εμφανίζεται πιο επιφυλακτική. Σε αντίθεση με τη Γαλλία, η γερμανική οικονομία εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από το εμπόριο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που καθιστά το Βερολίνο λιγότερο πρόθυμο να προχωρήσει άμεσα σε μετωπική σύγκρουση με την Ουάσιγκτον.
«Η Γαλλία επηρεάζεται από τους αμερικανικούς δασμούς σε διαφορετικό βαθμό απ’ ό,τι εμείς και, υπό αυτή την έννοια, κατανοώ ότι η γαλλική κυβέρνηση και ο Γάλλος πρόεδρος θέλουν να αντιδράσουν κάπως πιο σκληρά», δήλωσε ο Μερτς. «Παρ’ όλα αυτά, προσπαθούμε και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».
Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι βασικός του στόχος παραμένει η αποκλιμάκωση της έντασης, σημειώνοντας ότι επιδιώκει ακόμη και κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Τραμπ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός την Τετάρτη. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να μείνει άπραγη εάν οι απειλές της Ουάσιγκτον υλοποιηθούν.
«Διαθέτουμε ένα σύνολο εργαλείων και συμφωνούμε ότι δεν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε», ανέφερε. «Αν όμως χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε, τότε θα το κάνουμε. Σε ποιο βαθμό και με ποια ένταση; Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε ο Γερμανός καγκελάριος.
