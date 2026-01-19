Απεργία ξανά σήμερα στο Λούβρο, για τρίτη φορά από τα μέσα Δεκεμβρίου
Απεργία ξανά σήμερα στο Λούβρο, για τρίτη φορά από τα μέσα Δεκεμβρίου

Περίπου 300 εργαζόμενοι συμμετείχαν σε γενική συνέλευση και ψήφισαν υπέρ της επανάληψης των απεργιακών κινητοποιήσεων

Το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ήταν σήμερα κλειστό για τρίτη φορά από τα μέσα Δεκεμβρίου όταν ξεκίνησε κινητοποίηση των εργαζομένων με αίτημα καλύτερες συνθήκες εργασίας, έγινε γνωστό στο AFP από το μουσείο και συνδικάτα.

"Το μουσείο δεν ανοίγει σήμερα", δήλωσε μια εκπρόσωπος του μουσείου.

Προηγουμένως περίπου 300 εργαζόμενοι που μετείχαν το πρωί σε γενική συνέλευση είχαν ψηφίσει υπέρ της επανάληψης των απεργιακών κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν στις 15 Δεκεμβρίου, δήλωσαν παράλληλα οι εκπρόσωποι της διασυνδικαλιστικής επιτροπής (CFDT, CGT, SUD).

