Απίστευτες εικόνες στη Ρωσία με πελώρια βουνά από χιόνι να έχουν θάψει την Καμτσάτκα, δείτε βίντεο
Δύο νεκροί, αποκλεισμένοι δρόμοι, εγκλωβισμένα σπίτια και οχήματα - Ιστορικός χιονιάς για την περιοχή
Μία από τις πιο σφοδρές χιονοπτώσεις στην ιστορία έπληξε τις τελευταίες ημέρες την Καμτσάτκα της Ρωσίας με τεράστιες ποσότητες χιονιού να σκεπάζουν δρόμους, σπίτια και δημόσιους χώρους, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων.
Οι Αρχές κήρυξαν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του france24 δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, όταν χιόνι, που βρισκόταν σε οροφές σπιτιών, έπεσε πάνω τους.
Οι εικόνες και τα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media από την περιοχή σοκάρουν. Αποκλεισμένοι δρόμοι, σπίτια και αυτοκίνητα θαμμένα κάτω από χιόνι, ενώ σε πολλά σημεία σχηματίστηκαν πελώρια βουνά χιονιού που καθιστούν αδύνατη τη μετακίνηση.
Οι κάτοικοι προσπαθούν με φτυάρια να καθαρίσουν τα πεζοδρομία και τις αυλές των σπιτιών τους. Έχουν ακυρωθεί πτήσεις, ενώ σε αρκετές περιοχές έχουν καταγραφεί πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης. Τα σχολεία έκλεισαν και σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι δουλεύουν από το σπίτι.
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αποτελούν σύνηθες φαινόμενο στην Καμτσάτκα, αλλά αυτή η χιονόπτωση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.
