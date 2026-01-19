Ευρωπαϊκή απάντηση στους νέους δασμούς Τραμπ, ζητά ο Γερμανός ΥΠΕΞ
Αμφίβολη η επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ - Επιφυλάξεις για την εφαρμογή της τελωνειακής συμφωνίας και μήνυμα στήριξης σε Δανία και Γροιλανδία
Την ανάγκη για ευρωπαϊκή απάντηση στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, εκφράζοντας παράλληλα σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο είναι πλέον εφικτή η επικύρωση και εφαρμογή της υφιστάμενης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών.
Σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, ο κ. Βάντεφουλ σημείωσε ότι η ήδη υπάρχουσα εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ δεν έχει ακόμη επικυρωθεί, παρότι η σχετική διαδικασία επρόκειτο να ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
«Πολλοί πιστεύουν ότι οι δασμοί είναι πάντα η λάθος απάντηση. Καλά καλά δεν έχει επικυρωθεί η ήδη υπάρχουσα εμπορική συμφωνία. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Αν οι ΗΠΑ θέλουν οπωσδήποτε περαιτέρω οικονομικά μέτρα, θα πρέπει να υπάρξει και ευρωπαϊκή απάντηση», τόνισε, προσθέτοντας ότι έχει φτάσει η στιγμή για μια ειλικρινή συζήτηση εντός της Συμμαχίας σχετικά με τα περιθώρια και τις επιλογές αντίδρασης.
«Για το μέλλον της Γροιλανδίας αποφασίζουν οι Γροιλανδοί και κάθε εδαφικό ζήτημα αφορά τη Δανία. Οι Ευρωπαίοι στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας», υπογράμμισε.
«Δεν υπάρχει απολύτως καμία αμφιβολία ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως το ΝΑΤΟ και την άμυνα της Ευρώπης. Στην Ευρώπη δεν πρέπει να συζητάμε τέτοια ζητήματα, αλλά να συνεργαζόμαστε για μια ισχυρή συμμαχία», κατέληξε.
Ευρωπαϊκή απάντηση αν επιμείνουν οι ΗΠΑΑναφερόμενος στις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών στις χώρες που έστειλαν στρατιώτες στη Γροιλανδία, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει αδρανής.
Γροιλανδία: Κυριαρχία Δανίας και ευρωπαϊκή αλληλεγγύηΟ κ. Βάντεφουλ διευκρίνισε ότι το ζήτημα της Γροιλανδίας αφορά αφενός τη συνέχιση της διασφάλισης της Αρκτικής, αφετέρου όμως είναι απολύτως σαφές ότι η κυριαρχία της Δανίας και η ανεξαρτησία της Γροιλανδίας παραμένουν αδιαπραγμάτευτες.
Καμία αμφιβολία για τη συνοχή του ΝΑΤΟΤέλος, ο Γερμανός υπουργός απέρριψε κατηγορηματικά κάθε σενάριο περί ρωγμών στη συνοχή του ΝΑΤΟ, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να στηρίζουν πλήρως τη Συμμαχία και την ευρωπαϊκή άμυνα.
