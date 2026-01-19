Φον ντερ Λάιεν: Σταθερή η στήριξη ΕΕ και Βρετανίας στην κυριαρχία της Γροιλανδίας
Επαφές με ΝΑΤΟ και Ευρωπαίους ηγέτες για τις γεωπολιτικές εξελίξεις – «Θα προστατεύσουμε τα στρατηγικά μας συμφέροντα»
Τη σταθερή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας να υποστηρίξουν την κυριαρχία της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας επανέλαβε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στον απόηχο των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή της Αρκτικής.
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι συζήτησε τις εξελίξεις που αφορούν τη Γροιλανδία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καθώς και με κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες.
Συγκεκριμένα, στις διαβουλεύσεις συμμετείχαν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.
«Θα προστατεύουμε πάντα τα στρατηγικά οικονομικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντά μας στην ασφάλεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις για την ευρωπαϊκή μας αλληλεγγύη με σταθερότητα και αποφασιστικότητα», τόνισε, επιβεβαιώνοντας τη βούληση της ΕΕ να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις γεωπολιτικές εξελίξεις της περιοχής.
I spoke to @SecGenNATO, @EmmanuelMacron, @Keir_Starmer, @bundeskanzler and @GiorgiaMeloni.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2026
Together we stand firm in our commitment to uphold the sovereignty of Greenland and the Kingdom of Denmark.
We will always protect our strategic economic and security interests.
We…
«Θα προστατεύσουμε τα στρατηγικά μας συμφέροντα»Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση τόσο των οικονομικών όσο και των ζητημάτων ασφάλειας που άπτονται της ευρωπαϊκής κυριαρχίας.
Μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότηταςΚλείνοντας την ανάρτησή της, η πρόεδρος της Κομισιόν έστειλε μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας απέναντι στις προκλήσεις που αναδύονται στη διεθνή σκηνή.
