Φον ντερ Λάιεν: Σταθερή η στήριξη ΕΕ και Βρετανίας στην κυριαρχία της Γροιλανδίας
ΚΟΣΜΟΣ
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Γροιλανδία Ευρωπαϊκή Ένωση Βρετανία

Φον ντερ Λάιεν: Σταθερή η στήριξη ΕΕ και Βρετανίας στην κυριαρχία της Γροιλανδίας

Επαφές με ΝΑΤΟ και Ευρωπαίους ηγέτες για τις γεωπολιτικές εξελίξεις – «Θα προστατεύσουμε τα στρατηγικά μας συμφέροντα»

Φον ντερ Λάιεν: Σταθερή η στήριξη ΕΕ και Βρετανίας στην κυριαρχία της Γροιλανδίας
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τη σταθερή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας να υποστηρίξουν την κυριαρχία της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας επανέλαβε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στον απόηχο των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή της Αρκτικής.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι συζήτησε τις εξελίξεις που αφορούν τη Γροιλανδία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καθώς και με κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες.



Συγκεκριμένα, στις διαβουλεύσεις συμμετείχαν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Θα προστατεύσουμε τα στρατηγικά μας συμφέροντα»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση τόσο των οικονομικών όσο και των ζητημάτων ασφάλειας που άπτονται της ευρωπαϊκής κυριαρχίας.

«Θα προστατεύουμε πάντα τα στρατηγικά οικονομικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντά μας στην ασφάλεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η πρόεδρος της Κομισιόν έστειλε μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας απέναντι στις προκλήσεις που αναδύονται στη διεθνή σκηνή.

Κλείσιμο
«Θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις για την ευρωπαϊκή μας αλληλεγγύη με σταθερότητα και αποφασιστικότητα», τόνισε, επιβεβαιώνοντας τη βούληση της ΕΕ να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις γεωπολιτικές εξελίξεις της περιοχής.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης