Η Ευρώπη εξετάζει δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ μετά την απειλή Τραμπ κατά οκτώ χωρών για τη Γροιλανδία, έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στην ΕΕ

Οι πρεσβευτές των κρατών-μελών, που συνεδρίασαν την Κυριακή στις Βρυξέλλες, εξέτασαν μια σειρά μέτρων

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι συζήτησε τις εξελίξεις που αφορούν τη Γροιλανδία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καθώς και με κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες.







Συγκεκριμένα, στις διαβουλεύσεις συμμετείχαν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.



«Θα προστατεύσουμε τα στρατηγικά μας συμφέροντα» Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση τόσο των οικονομικών όσο και των ζητημάτων ασφάλειας που άπτονται της ευρωπαϊκής κυριαρχίας.



«Θα προστατεύουμε πάντα τα στρατηγικά οικονομικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντά μας στην ασφάλεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας Κλείνοντας την ανάρτησή της, η πρόεδρος της Κομισιόν έστειλε μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας απέναντι στις προκλήσεις που αναδύονται στη διεθνή σκηνή.



«Θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις για την ευρωπαϊκή μας αλληλεγγύη με σταθερότητα και αποφασιστικότητα», τόνισε, επιβεβαιώνοντας τη βούληση της ΕΕ να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις γεωπολιτικές εξελίξεις της περιοχής.