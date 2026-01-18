Έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συγκαλεί ο Κόστα, με φόντο τη Γροιλανδία

Τόνισε ότι η ΕΕ δηλώνει έτοιμη να προστατευτεί απέναντι σε κάθε μορφή εξαναγκασμού, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτή τη βούληση για εποικοδομητικό διάλογο με την Ουάσινγκτον σε όλα τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος