Έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συγκαλεί ο Κόστα, με φόντο τη Γροιλανδία
Τόνισε ότι η ΕΕ δηλώνει έτοιμη να προστατευτεί απέναντι σε κάθε μορφή εξαναγκασμού, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτή τη βούληση για εποικοδομητικό διάλογο με την Ουάσινγκτον σε όλα τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος
Τη σταθερή και ενιαία στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις τελευταίες εντάσεις που αφορούν τη Γροιλανδία υπογράμμισε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, μετά από διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη.
Όπως ανέφερε, οι επαφές αυτές επιβεβαίωσαν την κοινή προσήλωση της ΕΕ σε βασικές αρχές, όπως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας, καθώς και την αλληλεγγύη και στήριξη προς τη Δανία και τη Γροιλανδία. Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχει σαφής κοινή αντίληψη για το διατλαντικό συμφέρον που αφορά τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην Αρκτική, με καθοριστικό ρόλο του ΝΑΤΟ.
Ο Κόστα επισήμανε επίσης ότι τα κράτη-μέλη συμμερίζονται την εκτίμηση πως η επιβολή δασμών θα έπληττε σοβαρά τις διατλαντικές σχέσεις και θα ερχόταν σε αντίθεση με την υφιστάμενη εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών.
Υπό το βάρος των πρόσφατων εξελίξεων και με στόχο τον περαιτέρω συντονισμό των ευρωπαϊκών θέσεων, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανακοίνωσε την απόφασή του να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις προσεχείς ημέρες.
Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της ΕΕ που επικαλείται το Politico, η σύνοδος κορυφής έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.
My consultations with member states on the latest tensions over Greenland reconfirm our strong commitment to the following:— António Costa (@eucopresident) January 18, 2026
▪️ Unity on the principles of international law, territorial integrity and national sovereignty;
▪️ Unity in support of and solidarity with Denmark and…
