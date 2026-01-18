Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Έγκλημα στην Ιταλία: Σκότωσε τη σύζυγό του και την έθαψε σε χωράφι κοντά στη δουλειά του
Τα ίχνη της 40χρονης είχαν χαθεί πριν από δέκα ημέρες - Πάνω σε ρούχο του δράστη βρέθηκαν κηλίδες αίματος καθώς και στο σπίτι και στη δουλειά του
Άγριο έγκλημα αποκαλύφθηκε στην Ιταλία, στην περιοχή της Ανγκουιλάρα, περίπου 30 χιλιόμετρα από τη Ρώμη, με μια 40χρονη γυναίκα να εντοπίζεται νεκρή έπειτα από δέκα ημέρες κατά τις οποίες αγνοούνταν.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Φεντερίκα Τορτσούλο, δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της, από τον σύζυγό της, Κλάουντιο Καρλομάνιο. Τα ίχνη της γυναίκας είχαν χαθεί πριν από δέκα ημέρες και ο δράστης μέχρι σήμερα το μεσημέρι αρνιόταν κάθε ευθύνη.
Έπειτα από σειρά ερευνών, οι καραμπινιέροι κατάφεραν να εντοπίσουν το πτώμα της άτυχης γυναίκας σε χωράφι το οποίο βρίσκεται δίπλα σε μια εταιρεία αγροτικών προϊόντων, η οποία ανήκει στον δράστη. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι καραμπινιέροι, κατά τη διάρκεια των ερευνών, είδαν να εξέχει από το χώμα ένα γυναικείο χέρι και κατάλαβαν ότι επρόκειτο πιθανότατα για το πτώμα της Τορτσούλο.
Το ζευγάρι ζούσε στο ίδιο σπίτι, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων, ήταν σε διάσταση. Το κινητό του θύματος έπαψε να χτυπάει πριν από δέκα ημέρες. Λίγες ώρες αργότερα, περίοικοι είχαν δει τον άνδρα της 40χρονης να πλένει ένα φορτηγό που χρησιμοποιούσε για τη δουλειά του. Πάνω σε μια φόρμα του δράστη βρέθηκαν επίσης κηλίδες αίματος ενώ, τις περασμένες ημέρες, ίχνη αίματος είχαν εντοπιστεί στο σπίτι και στον χώρο εργασίας του.
Ο Κλάουντιο Καρλομάνιο οδηγήθηκε στις φυλακές της πόλης Τσιβιταβέκια, ογδόντα χιλιόμετρα βόρεια της Ρώμης. «Ήθελε να πάει στο αστυνομικό τμήμα αλλά δεν πρόλαβε, τον συνέλαβαν νωρίτερα», δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισής του.
