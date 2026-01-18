Έγκλημα στην Ιταλία: Σκότωσε τη σύζυγό του και την έθαψε σε χωράφι κοντά στη δουλειά του

Τα ίχνη της 40χρονης είχαν χαθεί πριν από δέκα ημέρες - Πάνω σε ρούχο του δράστη βρέθηκαν κηλίδες αίματος καθώς και στο σπίτι και στη δουλειά του