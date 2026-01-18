Μπαράζ τηλεφωνικών επαφών Στάρμερ με Τραμπ και Ευρωπαίους: «Λάθος η επιβολή δασμών σε συμμάχους»
Μπαράζ τηλεφωνικών επαφών Στάρμερ με Τραμπ και Ευρωπαίους: «Λάθος η επιβολή δασμών σε συμμάχους»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε επίσης συνομιλίες με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε

Μπαράζ τηλεφωνικών επαφών Στάρμερ με Τραμπ και Ευρωπαίους: «Λάθος η επιβολή δασμών σε συμμάχους»
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε νωρίτερα σήμερα ο Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο Βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε ξεκάθαρα τη θέση του Λονδίνου για τη Γροιλανδία, υπογραμμίζοντας ότι «η ασφάλεια στην Αρκτική αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο της προστασίας των ευρωατλαντικών συμφερόντων». Παράλληλα, τόνισε πως «η επιβολή δασμών στους συμμάχους για την επιδίωξη της συλλογικής ασφάλειας των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι λάθος».

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο Κιρ Στάρμερ είχε επίσης σήμερα συνομιλίες με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, στο πλαίσιο των συντονισμένων επαφών για τις εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της Γροιλανδίας και τις διατλαντικές σχέσεις.

