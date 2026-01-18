Μπέσεντ: Η Ευρώπη είναι αδύναμη, o Τραμπ δεν κάνει πίσω για τη Γροιλανδία
Ο πρόεδρος πιστεύει ότι ενισχυμένη ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς η Γροιλανδία να αποτελεί μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Σκοτ Μπέσεντ
Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθενται να υποχωρήσουν στο ζήτημα της Γροιλανδίας ενίσχυσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη είναι «πολύ αδύναμη» για να διασφαλίσει μόνη της την ασφάλειά της.
Μιλώντας στο Meet the Press του NBC News, ο Μπέσεντ εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τις απειλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ακύρωσης της εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί πέρυσι με την κυβέρνηση Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιεί τη στρατηγική επιρροή ως μοχλό πίεσης για να πετύχει τους στόχους του.
«Πρώτα απ' όλα, η εμπορική συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί και μια έκτακτη ενέργεια μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική από μια άλλη εμπορική συμφωνία», δήλωσε την Κυριακή, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «αξιοποιεί τις εξουσίες έκτακτης ανάγκης για να το κάνει αυτό».
Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή δασμών 10% σε προϊόντα από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Φεβρουαρίου, με πρόβλεψη αύξησης στο 25% τον Ιούνιο, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία για την «αγορά της Γροιλανδίας». Η εξέλιξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να χαρακτηρίζει το μέτρο «απαράδεκτο» και να δηλώνει ότι θα ζητήσει την ενεργοποίηση του ισχυρότερου μηχανισμού αντιποίνων της ΕΕ.
Ο Μπέσεντ παρουσίασε ένα ευρύτερο σκεπτικό για τη διεκδίκηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, επικαλούμενος τον αυξανόμενο γεωπολιτικό ανταγωνισμό στην Αρκτική, τα σχέδια Τραμπ για την ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Golden Dome», αλλά και την προηγούμενη ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία, η οποία - όπως είπε - «χρηματοδότησε τις ρωσικές επιχειρήσεις κατά της Ουκρανίας».
Σε ερώτηση αν η στάση του Τραμπ απέναντι στην Ευρώπη αποτελεί διαπραγματευτική τακτική, ο Αμερικανός υπουργός άφησε να εννοηθεί ότι ο πρόεδρος δεν σκοπεύει να αλλάξει γραμμή: «Οι Ευρωπαίοι εκπέμπουν αδυναμία, οι ΗΠΑ εκπέμπουν ισχύ», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Ο πρόεδρος πιστεύει ότι ενισχυμένη ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς η Γροιλανδία να αποτελεί μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών».
Απαντώντας στις ανησυχίες Ευρωπαίων ηγετών ότι μια αμερικανική κίνηση για την απόκτηση της Γροιλανδίας θα μπορούσε να οδηγήσει στη διάλυση του ΝΑΤΟ, μετά από περισσότερα από 70 χρόνια, ο Μπέσεντ χαρακτήρισε το δίλημμα αυτό «ψευδές». «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα το αποδεχθούν και θα κατανοήσουν ότι χρειάζονται την ομπρέλα ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε.
