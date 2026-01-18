Μπέσεντ: Η Ευρώπη είναι αδύναμη, o Τραμπ δεν κάνει πίσω για τη Γροιλανδία

Ο πρόεδρος πιστεύει ότι ενισχυμένη ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς η Γροιλανδία να αποτελεί μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Σκοτ Μπέσεντ