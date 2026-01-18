Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Οι Γερμανοι στρατιωτικοί έφυγαν άρον-άρον από τη Γροιλανδία ώρες μετά τις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών
Οι Γερμανοι στρατιωτικοί έφυγαν άρον-άρον από τη Γροιλανδία ώρες μετά τις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών
Οι Γερμανοί στρατιωτικοί παρέμειναν στη Γροιλανδία μόλις για 44 ώρες
Για ξαφνική αποχώρηση των Γερμανών στρατιωτικών που έφτασαν στη Γροιλανδία μόλις 44 ώρες μετά την άφιξή του στο νησί της Αρκτικής κάνει λόγο η Bild δημοσιεύοντας και τη σχετική φωτογραφία από το αεροδρόμιο.
Χθες, πάντως, από το Βερολίνο έλεγαν ότι οι 15 στρατιωτικοί θα έμεναν στη Γροιλανδία μεγαλύτερο από το αρχικά προγραμματισμένο διάστημα.
Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα η απόφαση ελήφθη σήμερα, Κυριακή, το πρωί χωρίς να δοθεί κάποια εξήγηση στους στρατιωτικούς.
Η εντολή ήταν απλή «επιστρέψτε» γράφει η Bild, προσθέτοντας ότι ακυρώθηκαν άρον άρον όλες οι προγραμματισμένες για σήμερα συναντήσεις των Γερμανών στη Γροιλανδία.
Για την ώρα, πάντως, παραμένει αδιευκρίνιστο αν η απόφαση του Βερολίνου σχετίζεται με τις απειλές Τραμπ, χθες Σάββατο, για επιβολή δασμών σε 8 ευρωπαϊκές χώρες - ανάμεσά τους και η Γερμανία - που έστειλαν στρατιωτικούς στη Γροιλανδία ή αν σχετίζεται με άλλους λόγους.
Χθες, πάντως, από το Βερολίνο έλεγαν ότι οι 15 στρατιωτικοί θα έμεναν στη Γροιλανδία μεγαλύτερο από το αρχικά προγραμματισμένο διάστημα.
Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα η απόφαση ελήφθη σήμερα, Κυριακή, το πρωί χωρίς να δοθεί κάποια εξήγηση στους στρατιωτικούς.
Η εντολή ήταν απλή «επιστρέψτε» γράφει η Bild, προσθέτοντας ότι ακυρώθηκαν άρον άρον όλες οι προγραμματισμένες για σήμερα συναντήσεις των Γερμανών στη Γροιλανδία.
Για την ώρα, πάντως, παραμένει αδιευκρίνιστο αν η απόφαση του Βερολίνου σχετίζεται με τις απειλές Τραμπ, χθες Σάββατο, για επιβολή δασμών σε 8 ευρωπαϊκές χώρες - ανάμεσά τους και η Γερμανία - που έστειλαν στρατιωτικούς στη Γροιλανδία ή αν σχετίζεται με άλλους λόγους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα