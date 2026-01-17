Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Τραγωδία στην Αυστρία: Πέντε σκιέρ νεκροί από χιονοστιβάδες μέσα σε λίγες ώρες
Οι κακές καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει τουλάχιστον εννέα θανάτους την τελευταία εβδομάδα στις Άλπεις
Πέντε σκιέρ εκτός πίστας έχασαν τη ζωή τους σε δύο χιονοστιβάδες στις Άλπεις της Αυστρίας, σε περιοχή όπου έχουν σημειωθεί έντονες χιονοπτώσεις.
Σε περιστατικό σήμερα Σάββατο στην περιοχή Πονγκάου στο Σάλτσμπουργκ, χιονοστιβάδα χτύπησε ομάδα επτά σκιέρ, σκοτώνοντας τέσσερις και τραυματίζοντας σοβαρά άλλον έναν.
Περίπου μιάμιση ώρα νωρίτερα άλλη χιονοστιβάδα παρέσυρε μία σκιέρ που τραυματίστηκε θανάσιμα.
Οι κακές καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει τουλάχιστον εννέα θανάτους την τελευταία εβδομάδα στις Άλπεις.
Την Τρίτη, μια χιονοστιβάδα σκότωσε έναν 13χρονο Τσέχο που έκανε σκι στο αυστριακό θέρετρο Μπαντ Γκαστάιν.
Την περασμένη Κυριακή, ένας 58χρονος σκιέρ σκοτώθηκε σε χιονοστιβάδα στο Τιρόλο, επίσης στην Αυστρία.
Στην Ελβετία, ένας Γερμανός σκοτώθηκε σε χιονοστιβάδα και τέσσερα άλλα άτομα τραυματίστηκαν, ενώ έκαναν σκι αντοχής την Παρασκευή.
Το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Γαλλία, έξι σκιέρ έχασαν τη ζωή τους μετά από χιονοστιβάδες σε διαφορετικά σημεία των Άλπεων.
