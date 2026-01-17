Σύσσωμη η ισπανική βασιλική οικογένεια αποχαιρέτησε στη Μαδρίτη την πριγκίπισσα Ειρήνη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η Irene Urdangarin (αριστερά), κόρη της πριγκίπισσας Κριστίνα, και η Victoria de Marichalar (δεξιά), κόρη της πριγκίπισσας Ελένα

Η κηδεία στην Αθήνα

Τη Δευτέρα, ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια, η πριγκίπισσα Λεονόρ, η Ινφάντα Σοφία και η βασίλισσα Σοφία θα παραστούν στην εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί στις 12:00 στη Μητρόπολη Αθηνών.Νωρίτερα, από τις πρωινές ώρες, η σορός θα τεθεί σε προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, κοντά στον μητροπολιτικό ναό. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τατόι.