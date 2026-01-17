Σύσσωμη η ισπανική βασιλική οικογένεια αποχαιρέτησε στη Μαδρίτη την πριγκίπισσα Ειρήνη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σύσσωμη η ισπανική βασιλική οικογένεια αποχαιρέτησε στη Μαδρίτη την πριγκίπισσα Ειρήνη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τη Δευτέρα στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία και έπειτα η ταφή στο Τατόι
H ισπανική βασιλική οικογένεια αποχαιρέτησε το Σάββατο (17/1) την πριγκίπισσα Ειρήνη, αδερφή της βασίλισσας Σοφίας.
Η σορός της μεταφέρθηκε στις 12 το μεσημέρι στην Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη Αγίου Ανδρέα και Αγίου Δημητρίου στη Μαδρίτη.
Σύμφωνα με το Hola, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία συνόδευσαν τους γονείς τους, το βασιλικό ζεύγος Φελίπε ΣΤ΄ και Λετίθια, προκειμένου να σταθούν στο πλευρό της βασίλισσας Σοφίας στην τελετή μνήμης της αγαπημένης τους θείας.
Το «παρών» έδωσαν επίσης οι: Ινφάντα Έλενα και Ινφάντα Κριστίνα, μαζί με τα παιδιά τους, η Αλεξία Ντε Γκρες καθώς και πρόσωπα από τον επιχειρηματικό χώρο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Από το δημόσιο αυτό «αντίο» απουσίαζε ο πρώην βασιλιάς Χουάν Κάρλος, ο οποίος, σύμφωνα με ιατρικές συστάσεις, δεν θα μεταβεί ούτε στην Ελλάδα, καθώς κρίθηκε ότι δύο διαδοχικά ταξίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επιβάρυναν υπερβολικά την υγεία του.
Η σορός της μεταφέρθηκε στις 12 το μεσημέρι στην Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη Αγίου Ανδρέα και Αγίου Δημητρίου στη Μαδρίτη.
Σύμφωνα με το Hola, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία συνόδευσαν τους γονείς τους, το βασιλικό ζεύγος Φελίπε ΣΤ΄ και Λετίθια, προκειμένου να σταθούν στο πλευρό της βασίλισσας Σοφίας στην τελετή μνήμης της αγαπημένης τους θείας.
Το «παρών» έδωσαν επίσης οι: Ινφάντα Έλενα και Ινφάντα Κριστίνα, μαζί με τα παιδιά τους, η Αλεξία Ντε Γκρες καθώς και πρόσωπα από τον επιχειρηματικό χώρο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Από το δημόσιο αυτό «αντίο» απουσίαζε ο πρώην βασιλιάς Χουάν Κάρλος, ο οποίος, σύμφωνα με ιατρικές συστάσεις, δεν θα μεταβεί ούτε στην Ελλάδα, καθώς κρίθηκε ότι δύο διαδοχικά ταξίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επιβάρυναν υπερβολικά την υγεία του.
Η κηδεία στην ΑθήναΤη Δευτέρα, ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια, η πριγκίπισσα Λεονόρ, η Ινφάντα Σοφία και η βασίλισσα Σοφία θα παραστούν στην εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί στις 12:00 στη Μητρόπολη Αθηνών.
Νωρίτερα, από τις πρωινές ώρες, η σορός θα τεθεί σε προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, κοντά στον μητροπολιτικό ναό. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τατόι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα