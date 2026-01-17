Σύσσωμη η ισπανική βασιλική οικογένεια αποχαιρέτησε στη Μαδρίτη την πριγκίπισσα Ειρήνη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τη Δευτέρα στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία και έπειτα η ταφή στο Τατόι

H ισπανική βασιλική οικογένεια αποχαιρέτησε το Σάββατο (17/1) την πριγκίπισσα Ειρήνη, αδερφή της βασίλισσας Σοφίας. 

Η σορός της μεταφέρθηκε στις 12 το μεσημέρι στην Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη Αγίου Ανδρέα και Αγίου Δημητρίου στη Μαδρίτη. 

Σύμφωνα με το Hola, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία συνόδευσαν τους γονείς τους, το βασιλικό ζεύγος Φελίπε ΣΤ΄ και Λετίθια, προκειμένου να σταθούν στο πλευρό της βασίλισσας Σοφίας στην τελετή μνήμης της αγαπημένης τους θείας. 

Το «παρών» έδωσαν επίσης οι: Ινφάντα Έλενα και Ινφάντα Κριστίνα, μαζί με τα παιδιά τους, η Αλεξία Ντε Γκρες καθώς και  πρόσωπα από τον επιχειρηματικό χώρο. 

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Βασιλιάς Φελίπε και βασίλισσα Σοφία
Η βασίλισσα Λετίθια (δεξιά) και τα παιδιά της, η πριγκίπισσα Λεονόρ (αριστερά) και Ινφάντα Σοφία (κέντρο)
Οι αδελφές του βασιλιά Φελίπε, η πριγκίπισσα Ελένα (αριστερά) και η πριγκίπισσα Κριστίνα
Από το δημόσιο αυτό «αντίο» απουσίαζε ο πρώην βασιλιάς Χουάν Κάρλος, ο οποίος, σύμφωνα με ιατρικές συστάσεις, δεν θα μεταβεί ούτε στην Ελλάδα, καθώς κρίθηκε ότι δύο διαδοχικά ταξίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επιβάρυναν υπερβολικά την υγεία του.

Η Αλεξία Ντε Γκρες και ο σύζυγός της, Κάρλος Μοράλες
Η Irene Urdangarin (αριστερά), κόρη της πριγκίπισσας Κριστίνα, και η Victoria de Marichalar (δεξιά), κόρη της πριγκίπισσας Ελένα

Η κηδεία στην Αθήνα

Τη Δευτέρα, ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια, η πριγκίπισσα Λεονόρ, η Ινφάντα Σοφία και η βασίλισσα Σοφία θα παραστούν στην εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί στις 12:00 στη Μητρόπολη Αθηνών.

Νωρίτερα, από τις πρωινές ώρες, η σορός θα τεθεί σε προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, κοντά στον μητροπολιτικό ναό. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τατόι.
